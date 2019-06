Finalizan por salud huelga de hambre

Hermosillo, Sonora.- Tras cinco días de huelga de hambre, miembros de la familia Espinoza Rodríguez pusieron fin ayer por la tarde a la protesta que mantenían por la expulsión de Samuel de la Escuela Normal Rural General Plutarco Elías Calles "El Quinto", sin que el joven haya sido readmitido en el plantel.



Samuel fue expulsado por supuesta conducta inapropiada, aunque su caso no ha sido aclarado públicamente por autoridades de la escuela.



La razón por la que los esposos Espinoza Rodríguez y el propio Samuel suspendieron la huelga de hambre es por salud, manifestaron, pese a que aún no se logra que el joven sea reinstalado en el plantel, donde cursaba el segundo semestre.



Alumnos de la Escuela Normal tomaron ayer las instalaciones del plantel y no permitieron el ingreso de directivos en apoyo a Samuel Espinoza Rodríguez.



"Las puertas amanecieron cerradas con cadena con candado, si un grupo de estudiantes lo hizo en apoyo de mi hijo, se los agradezco, quizá es una manera de gritar: ‘volteen a ver’", manifestó Adolfo Espinoza Sayas, padre de Samuel.

Dijo que por recomendación de un especialista, de quien se reservó el nombre, suspendieron ayer la huelga de hambre.



"Por cuestiones de salud no podemos continuar, son recomendaciones que nos dieron", añadió.



Fueron más de 120 horas que Adolfo, su esposa e hijo Samuel duraron sin probar alimentos y aunque la huelga de hambre terminó, advirtieron que seguirán con la lucha.



"Yo no tengo abogado ni quien me represente, pero vamos a continuar luchando es una injusticia", enfatizó.