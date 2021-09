Fidencia tiene medio siglo vendiendo verdura en el Mercado Municipal de Navojoa

NAVOJOA.- En una carreta jalada por un caballo y que conduce su esposo, Fidencia Flores, una mujer de 80 años de edad viaja cada mañana 7 kilómetros desde la comunidad de Guaymitas hasta el Mercado Municipal de Navojoa para vender verduras, actividad con la que sacó adelante a sus hijos.

Mi viejo alista el caballo, me ayuda a subir las verduras y me trae en la carreta al Mercado y en la tarde viene por mi”, comentó, “así tenemos ya 50 años”.

En las cinco décadas que tiene dedicada a la venta de verduras de temporada, enfatizó que nunca vio una crisis como la que se vive ahora con la pandemia y la sequía que azotó la región el año pasado.

“Las ventas van mal, la gente no sale por esta enfermedad (Covid-19)”, añadió, “y el año pasado y mediados de este año no hubo casi verduras porque no llovía”.

Chiltepín, nopales y lechugas, es lo más solicitado, mencionó, y parte del producto lo compra a personas de la misma comunidad que lo siembran.

Ahorita lo que se está vendiendo es el chiltepín, la temporada pasada no hubo y ahora la gente lo procura mucho”, expresó.

Aunque conoce de la peligrosidad del Covid-19, dijo que no tiene miedo, pues confía en su buena salud, aunque de cualquier manera se cuida con el uso de cubrebocas y gel antibacterial.