Tercera ola de Covid en Sonora devastó ventas en Mercado Municipal de Navojoa

NAVOJOA.- La tercera ola de Covid-19 devastó las ventas en el Mercado Municipal por lo que el 80% de los locales se mantienen cerrados, aseveró Ricardo Castellanos.



El presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal indicó que de 200 locales, 160 permanecen cerrados pues sus propietarios o quienes los rentan prefieren ahorrarse los gastos de luz y mantenimiento.



“Han sido meses muy muertos, las ventas están en un 10%”, apuntó, “la afluencia de personas es muy baja”.



Pese a que tenían buenas expectativas con el regreso a clases presenciales estás no se cumplieron pues por el fenómeno natural “Nora” el regreso se pospuso hasta ayer jueves y en otros planteles no hubo regreso a las aulas por las malas condiciones de las escuelas.



“Pues es que realmente no hubo regreso a clases presencial”, apuntó, “esperábamos buenas ventas con los útiles escolares y uniformes”.