Familiares de reos en Cefereso exigen atención y vacuna ante Covid

HERMOSILLO, Sonora.- Familiares de personas privadas de la libertad en el Cefereso 11 de Hermosillo se manifestaron esta mañana para pedir atención médica ya que desde hace más de una semana algunos han presentado síntomas de Covid-19.

Dulce, una de las familiares, indicó que a pesar de dar aviso a las autoridades, sus familiares no han recibido atención, además de reportar ante Derechos Humanos. “Nuestros familiares por medio de la llamada que nos realizan de 10 minutos dos veces a la semana nos avisaron que se sentían mal que tenían temperaturas altas, escalofríos, escurrimiento nasal, dolor de cuerpo y que a pesar de pedir atención médica, nadie había acudido a revisarlos”, dijo una de las familiares.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Piden suspender visitas

Para reducir el riesgo de contagios en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) los familiares piden que se suspendan las visitas, además de que se considere a esta población para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

“Queremos exigir que a las personas que no presenten sintomatología se les realice la prueba para descartar el contagio y que a la vez los vacunen porque hay una evidente desigualdad comparada con otros Ceferesos que ya han presentado un esquema de vacunación”, agregó.

Los familiares mencionaron que tienen conocimiento de que hay personas hospitalizadas en estado de gravedad, además de registrarse algunos fallecimientos por esta enfermedad.

“El hecho de que estén privados de su libertad no significa que no tengan derechos y sobre todo el derecho a la salud que les están violentando al no ser atendidos”, aseveró un familiar.

Para cada visita semanal a los familiares se les piden requisitos como cubrebocas KN95, careta y prueba negativa de Covid-19, por lo que consideran que los empleados deberían presentar los mismos requisitos ya que algunos han acudido a laborar con síntomas de Covid-19, denunciaron.