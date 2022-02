Familiares de Valery Guadalupe Villa Balbastro piden desesperados apoyo para dar con su paradero

HERMOSILLO, Sonora.- Familiares y amigos de Valery Guadalupe Villa Balbastro piden desesperados apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero, pues tiene más de cinco meses desaparecida y sin saber nada de ella.

La madre de la joven de 35 años, María Dolores Balbastro Nuñez, explicó que su hija requiere medicamento controlado, pues sufre de depresión, ansiedad y crisis nerviosas.

Durante los primeros días de octubre notó que Valery dejo de tomar su tratamiento, lo cual cree fue la razón de que desapareciera, ya que uno de los síntomas que le daban era delirios de persecución y miedo irracional.

En octubre yo note que ella empezó a tener otra vez depresión, y cuando hable con ella la escuchaba muy nerviosa, me di cuenta que ya no se tomaba las pastillas, y como yo trabajo en Phoenix y no estoy en Hermosillo hable a una clínica para que la internarán", agregó.