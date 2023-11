FGR detiene a 17 personas por posesión de armas en distintos municipios de Sonora

GUAYMAS.- En este fin de semana la Fiscalía General de la República (FGR) realizó cateos en Átil, Sonoyta, San Luis Río Colorado y Guaymas que resultó en la detención de 17 personas, 4 de ellas menores de edad y aseguró armas de grueso calibre.

Francisco Sergio Méndez, delegado de la FGR en Sonora, comentó que los cateos fueron relevantes porque entre las armas que hallaron están de alto poder como la calibre 50.

Tuvimos un fin de semana súper intenso, como pocos fines de semana, pero eso significa que hay un trabajo efectivo y eficaz por parte de nuestras fuerzas armadas, es de reconocerse esa situación, que a veces la sociedad en general no conoce a detalle”, dijo.

En estas inspecciones autorizadas por un juez, explicó, localizaron 26 vehículos entre ellos 6 que son blindados además de una cantidad no especificada de narcóticos.

Los cateos en los municipios de Sonora los realizó la FGR durante los días viernes, sábado y domingo que resultó en la detención de 17 personas, entre ellas 4 menores de edad. Algunos de los detenidos fueron vinculados a proceso.

No me voy a alcanzar de decir a los padres de familia, que por favor vigilen a sus hijos, son niños de 13 años, de 12 años, que los tenemos en las oficinas administrativas porque no podemos meterlos a los separos de la Fiscalía”, explicó.