Eva Gurrola Ortiz: Pasión por la halterofilia

Su infancia marcada por el deporte la expuso a temprana edad ante la gimnasia artística; después llegó la oportunidad para Eva de incursionar en una disciplina de la que tenía poco conocimiento, pero que le prometía mayor reconocimiento y más desafíos.



En 2016 fue una de las seleccionadas mexicanas para representar al país en halterofilia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, obteniendo para México una de las primeras posiciones; en 2021, luego de 15 años en el deporte, decidió retirarse para cumplir otros sueños.

¿Qué sientes al ser reconocida como una “master” de la halterofilia en el mundo?



“Me siento muy feliz del reconocimiento, detrás de ello hay una carrera que inició desde los cuatro años; hace un año me retiré con grandes reconocimientos, fui campeona nacional, en juegos centroamericanos y en 2016 cumplí mi sueño de asistir a unos Juegos Olímpicos”.

¿Cuál fue el momento clave que te llevó a practicarla?



“La verdad no la conocía, fui gimnasta porque los hermanos de mi mamá lo fueron; a los doce años me dijeron que tenía el físico perfecto para el levantamiento de pesas, decidí intentarlo y me encantó: un año después ya estaba yendo a Juegos Panamericanos Juveniles”.

¿Qué es lo más preciado que recuerdas de una competencia?



“Mi competencia más importante fue el preolímpico en el 2016 en Colombia y fue la clasificatoria a los Juegos Olímpicos; fue la competencia más maratónica, lloré del estrés, pero fue mi mejor competencia y la que me llevó a vivir mi sueño”.

En la actualidad, ¿qué papel tiene el deporte en tu vida?



“Lo es todo, es mi pasión y siempre se va a quedar; a pesar de que ya me retiré, tengo la convicción de seguir haciendo deporte hasta el final de mis días”.

En este punto de tu carrera, ¿con qué sueñas?



“Ahorita lo más importante para mí es ser una buena mamá, que mi hijo crezca y yo, apoyarlo en todo lo que pueda”.

Un mensaje para los lectores de EL IMPARCIAL:



“Luchen por sus sueños, échenle muchas ganas, tengan mucha paciencia; soy alguien que soñó con ir a los Juegos Olímpicos a los cuatro años y lo cumplió hasta los 22; todo se puede lograr con paciencia, pasión y mucho amor”.

“Dormir bien es muy importante para el entrenamiento, la recuperación es clave para quien lleva a cabo alguna actividad física”



