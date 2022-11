Etchojoa: Desarrollan nueva variedad de chiltepín

ETCHOJOA, Sonora.- Tras 14 años de estudio, investigadores y alumnos de la Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE) desarrollaron una nueva variedad de chiltepín la cual es de perfil bajo y alta producción, informó José Félix Gómez Anduro.

Tras 14 años de investigación se logró esta variedad de chiltepín, esta fue la línea 14 de 16 que se estudiaron; es un proyecto innovador tanto para la universidad y productores”, manifestó el rector de la UTE.

Señaló que hace siete años aún la planta del chiltepín era de un tallo alto, pero tras la técnica de cruzas lograron que pudiera concentrarse en un menor espacio, conservando el mismo genotipo de variedades silvestres.

“Para los productores representa una inversión altamente redituable”, añadió, “tienes todo más compactado, puedes meter más plantas y la cantidad de chiltepín es muy similar o superior”.

Comentó que las ganancias podrían ser muy buenas, ya que actualmente en el mercado el chiltepín seco anda entre los mil 200 a los mil 600.

Estamos hablando que por hectárea puedes llegar a producir entre 800 kilogramos hasta una tonelada de Chiltepín en tres cortes al año”, mencionó.

A esta nueva variedad se le pueden hacer tres cortes porque es un árbol perenne que no necesita ser arrancado, pero no pueden hacer mucha producción porque no nacen a través de una semilla.