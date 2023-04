Este 2023 le apostarán nuevamente al bombardeo de nubes para propiciar lluvias en Sonora

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Al igual que en 2022, entre la Federación y el estado de Sonora, quedó firmado ya un convenio de colaboración para apostarle a las lluvias con el bombardeo de nubes, compartió Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza.

La secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarpa) en Sonora recordó que aunque el año pasado el bombardeo no se utilizó, pues las lluvias llegaron solas, este año ya está la organización, para comenzar con la aplicación de yoduro de plata después del Día de San Juan (24 de junio).

El bombardeo de nubes se retomará en el Estado, pero aún no hay fecha definida.

SEQUÍA EXTREMA

Destacó que Sonora se ha mantenido desde hace años en periodo de sequía extrema, dejando afectaciones graves en diferentes actividades, lo que este 2023 se busca contrarrestar.

Además, dijo, con este programa en años pasados se logró “respirar” y tener positivas aportaciones en las presas, que actualmente se mantienen en un 50% de su capacidad.

Ya vamos a entrar al periodo de la sequía y entonces como esté comportándose el clima, eso es lo que vamos a ver nosotros, para fijar la fecha de inicio y ver cómo adquirir y transportar los materiales que son muy delicados, también conseguir el avión especial que se requiere para aplicarlo”, subrayó.

Añadió que actualmente los suelos de la región no están tan secos y hay pasto, no el suficiente, pero sí para mantener al ganado hasta que empiecen las primeras lluvias, y que eso les da un poco de tranquilidad, ya que no iniciarán desde condiciones muy extremas.