Esperan turisteros panorama difícil en estas vacaciones

SONORA.- Los prestadores de servicios en San Carlos Nuevo Guaymas y Bahía de Kino esperan un panorama difícil durante la Semana Santa y Pascua por las restricciones impuestas por la Secretaría de Salud.

Las autoridades instalaron filtros sanitarios donde se piden pruebas de PCR o de antígenos a los vacacionistas con reservaciones en hoteles.

La prestadora de servicios turísticos de San Carlos, Felisa Ríos, aseguró que se había proyectado reactivar la economía en el destino en la Semana Santa, sin embargo con la exigencia de pruebas antiCovid a los visitantes, no podrán alcanzarlas.

Explicó que en las últimas semanas la llegada de turistas a San Carlos había mostrado una mejora pero fue interrumpida este fin de semana con la instalación de filtros sanitarios.

Jesús Enrique Gámez, comisario de San Carlos, indicó que las expectativas son bajas para todo el sector pues mucha gente se asustó con las nuevas exigencias.

Este fin de semana fue el peor que he tenido en lo particular en el negocio desde que abrimos, no tuvimos ninguna renta”, comentó.