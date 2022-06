Esperan llegada de vacunas contra Covid-19 en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- La Secretaria de Salud federal todavía no ha informado la fecha en la que llevará a cabo el envío de las vacunas contra el Covid para la población de 5 a 11 años de edad en Sonora, pero tiene certeza que será pronto.

Esta campaña de vacunación, recordó el gobernador Alfonso Durazo, iniciará este día con el registro de los pequeños de 5 a 11 años a través de la página oficial de la Secretaría de Salud “mivacuna.salud.gob” y posterior a eso les informarán las fechas en las cada estado recibirá las vacunas.

De acuerdo a la Secretaría de Salud estatal, en la entidad cerca del 80% de la población cuenta con el esquema completo de vacunación contra el Covid.

A partir de su publicación el uso de cubrebocas no es obligatorio, sin embargo ello no significa que las propias autoridades de salud no puedan dictar medidas bajo determinadas condiciones para el uso de cubrebocas y no significa tampoco que en un restaurante o una institución no se pueda imponer o exigir el uso de cubrebocas”, reiteró el Gobernador del Estado.