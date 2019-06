Esperan Estado y municipios ayuda federal para migrantes

HERMOSILLO, Sonora.- Ante la posibilidad de la llegada de migrantes centroamericanos, los gobiernos estatal y municipales requieren de apoyo federal para su atención, coincidieron la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el alcalde de Nogales.



"Aquí lo importante es que no tenemos fondos, ustedes saben que teníamos fondos el año pasado, ahora tenemos cero fondos y la verdad los otros estados tampoco", afirmó la titular del Ejecutivo estatal.

Y es que según el acuerdo que firmaron Estados Unidos y México, los migrantes centroamericanos que soliciten una visa humanitaria serán retornados a los estados fronterizos del País, donde esperarán el resultado.

"Ese es un tema que tenemos que ver de cómo nos va apoyar la Federación a los estados fronterizos para salir adelante porque nosotros definitivamente no contamos con ellos y no queremos que se nos vuelva un problema de salud ni para ellos ni para nosotros", dijo Pavlovich Arellano.



Jesús Pujol Irastorza, alcalde de Nogales, destacó que no cuenta con los recursos para atender a los migrantes, por lo que espera que con apoyo del Gobierno puedan ayudar a los centroamericanos que esperan la visa humanitaria para radicar en EU.