Especialistas estiman que variante Ómicron ya está en Sonora; sugieren mantener medidas de higiene

HERMOSILLO, Sonora.- Que un caso de Ómicron sea identificado en Sonora no es una noticia de mayor relevancia, pues es posible que la variante tenga varias semanas circulando en la entidad sin ser detectada, afirmaron médicos especialistas en el tema.

El médico infectólogo Alan Humberto Soto Gaxiola explicó que lo más probable es que Ómicron esté presente en Hermosillo desde hace días, incluso semanas, lo que pasa es que la mayoría de las personas se hacen prueba de antígeno cuando se enferman, y con esta no se puede hacer secuenciación para detectar que cepa es.

Esta última semana se ha visto un aumento en el número de casos en Hermosillo que probablemente obedezcan a esta variante, y aunque no lo sabemos a ciencia cierta, estamos en un estado fronterizo con Estados Unidos, donde Ómicron comienza a ser la cepa predominante, y hubo mucha migración en las últimas semanas", señaló.

Esto no significa que la sociedad deba alarmarse o entrar en pánico, recalcó el médico inmunólogo Alberto Monteverde, pues aunque Ómicron es casi 50 veces más contagiante que las variantes ya conocidas, tanto las vacunas, como el cubrebocas y lavado de manos siguen siendo igual de efectivos para evitar el contagio.

Opinó también el alergólogo que la variante Ómicron ya está en Sonora, argumentando que aunque aún no lo haya detectado la Secretaría de Salud, la realidad es que eso no cambia nada, como no cambió cuando se detectó la variante Delta.

En ambos casos se tiene que hacer absolutamente lo mismo, se tienen que vacunar, se tienen que poner el cubrebocas, tienen que lavarse las manos y tener sana distancia de otros; todas las medidas de prevención siguen siendo las mismas, e igual de efectivas, recalcó.

Ambos médicos hicieron hincapié en que las vacunas también son efectivas contra esta variante, y no han perdido efectividad, aunque si será necesario un refuerzo anual, o cada seis meses, para mantener activo el anticuerpo en las personas.

Te puede interesar: ¿Cuáles hospitales de Sonora permanecerán abiertos durante fiestas de fin de año?.