Es Fabián padre por siempre

EMPALME, Sonora.- Fabián García cuando vio por primera vez a Yuliana Elizabeth supo que se había convertido en un padre para toda la vida, por lo que al ser separado de la pequeña emprendió una feroz búsqueda a través de redes sociales hasta que la encontró en Tijuana, Baja California.



El empalmense hace seis años se convirtió en padre de una princesa, a la que juró que cuidaría y protegería por sobre todas las cosas, sin imaginar que su juramento lo iba cumplir en poco tiempo, cuando su madre se la llevó a otro estado sin avisarle.





Lejos de sumirse en el dolor, el padre creó una cuenta en Facebook para iniciar la búsqueda de su única hija y visitó varios medios de comunicación del estado de Baja California para solicitar el apoyo de los ciudadanos, mientras pegaba carteles con su foto en las calles.



Durante siete meses se dedicó en cuerpo y alma a localizarla hasta que un día apareció un mensaje a su cuenta de Facebook que le indicaba el nombre y la ubicación de una guardería, en Ensenada, Baja California, a la que asistía.



"No sabía si esa información era real, pero era la primera vez que me daban una pista precisa, por lo que no dudé y salí a buscarla, y finalmente la encontré, fue un momento muy hermoso, como cuando nació, cuando la vi por primera vez", externó.