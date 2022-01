Envenenan y matan a tres perros en La Metalera, todos tenían dueño

HERMOSILLO, Sonora.- Al menos tres perros que tenían dueño, murieron aparentemente por envenenamiento en la colonia La Metalera, al Oriente de Hermosillo, donde los vecinos aseguraron que sus mascotas fueron asesinadas.

Los hechos se registraron en la mañana del jueves, cuando una de las residentes afectadas que vive en la calle Pintor, se percató de que su perrito estaba agonizando y echando espuma por la hocico, según platicó.

“Yo, todas las mañanas salgo, a las 06:00 de la mañana, y los meto porque les doy de comer, es la hora en que yo les doy a ellos de comer y al no aparecer el otro, estaba muy oscuro, salí a buscarlo a su casita, atrás, tiene su casita, y ya cuando regresé, lo vi tirado, le grité a mi hijo, creí que estaba atropellado y no estaba atropellado, el perrito estaba con un ‘espumarajo’ (espuma en la boca)”, dijo Guadalupe Gámez.

Nunca imaginó que su perro sería envenenado

Detalló que su perro de nombre “Roby” era raza criolla y estaba mayor, por lo que se le hizo raro no encontrarlo en su casa y al verlo sin vida en medio de la calle, nunca se imaginó que alguna persona lo había envenenado intencionalmente, hasta que una de sus vecinas le dijo que por lo menos tres perros más habían amanecido muertos de la misma manera.

“Ahorita ya me di cuenta, ya que viene la vecina y dice: ‘Oye, no dejes salir a los perros porque están envenenándolos’. Y le digo: ‘Pues es que ya me envenenaron al mío, nada más que nadie lo vio porque era muy de mañana, estaba muy oscurito, eran las 06:00 pasaditas’”, relató.

Tres perros, todos con dueño, fueron envenenados en La Metalera.

La posibilidad de que su mascota haya ingerido alimento en mal estado o algún animal muerto que le hizo daño, no cabe en sus posibilidades, según dijo, ya que el can solamente se come lo que ella le da o que alguna otra persona le ofrezca, por eso cree que lo envenenaron intencionalmente.

No es la primera vez que envenenan a los perros

La dueña de “Roby”, uno de los tres perros que aparentemente fue envenenado en la madrugada del jueves, asegura que no es la primera vez que les envenenan los perros a los vecinos y piensa que la razón por la que asesinaron a los animales fue para poder robar.

“Estoy molesta y triste a la vez porque nos están desapareciendo los perros. Ya lo vivimos hace cinco años. Los vecinos, no sé si lo recuerden, pero nos envenenaron a los perros y toda esta misma cuadra nos empezaron a robar, una mañana, a mí me robaron el tambo de gas, al vecino las sillas, al otro vecino el tambo de gas…”, externó.

Guadalupe resaltó que la manera de robar ya la tienen detectada, por lo que les preocupa que inicie una ola de robos en el sector.

Más perros envenenados en La Metalera

Leonel Antonio Quintero, es otra de las personas que sufren la muerte de su perro “Tobby” por posible envenenamiento, y a un segundo can llamado “Güero”, también resultó afectado, pero lograron salvarle la vida.

Al igual que su vecina, Leonel piensa que la acción fue estrategia de la delincuencia para poder cometer los robos sin que sean molestados por los perros.

Comentó que para que cuiden su hogar, en la noche los dejan afuera y que no dejen que se acerquen los delincuentes, pero reconoció que varias veces habían envenenado perros en la colonia para poder robar.

“Han intentado robar porque a la vecina le robaron los cables de refrigeración y lo correteamos, pero no pudimos agarrar al amigo. Eso fue hace tres día, ya andan rondando, viendo que ver para robárselo. Los perritos son los que avisan a uno”, apuntó.

De acuerdo lo dicho por los vecinos, fueron cuatro o más los perros que murieron de presunto envenenamiento, pero las autoridades que llegaron para realizar e informe policial homologado comentaron que solo habían sido tres de los que tenían conocimiento, pero no descartaban que hubiera más.

Luego de este hecho, los afectados piden a las autoridades más vigilancia en el sector, porque aseguran que no aguantan tanto robo y la delincuencia está imparable, y temen que sus otros perros sean asesinados.