Entregan reconocimiento Sahuaro a sonorenses

HERMOSILLO, Sonora.- Por su trayectoria y trabajo en beneficio de la vida adulta, el DIF estatal y la Procuraduría del Adulto Mayor entregaron el reconocimiento Sahuaro a 10 sonorenses en una ceremonia especial.

Ramón Valdez León y Fausto Avilés Vásquez, quienes formaron parte de este selecto grupo, agradecieron la distinción de la que fueron objeto.

Ramón Valdez León, conductor del programa de Radio Sonora “Canas al Aire”, fue reconocido por su trayectoria de casi 20 años frente a dicho proyecto. Foto: GH.

Este galardón, mencionó, no sólo lo llenó de orgullo por todo lo que representa, sino que también le recordó los momentos que vivió frente al micrófono en el proyecto que más orgullo le ha dado de toda su carrera.

“’Canas al Aire’ es el proyecto que yo más amé de todos mis años como locutor, porque me permitió la oportunidad de conocer gente maravillosa y compartir cosas maravillosas también.

El programa demostraba que la gente mayor no está muerta, sólo ha perdido facultad porque ya no confían en ellos mismos, y en muchas ocasiones es porque la gente les dice que están viejos, y que ya no sirven cuando eso es mentira”, mencionó.