Entrega Kiko Munro dos ventiladores para respiración; fueron donados por la iniciativa privada

El Alcalde Kiko Munro hizo entrega de dos ventiladores para respiración artificial, con el fin de atender de la mejor forma posible los casos que lleguen a presentarse de Coronavirus Covid-19 en Puerto Peñasco.

El Presidente Municipal notificó que se trata de equipos especializados que fueron donados por la iniciativa privada, que se ha solidarizado ante la emergencia sanitaria, aun cuando Peñasco se mantiene sin casos confirmados de la pandemia.

Detalló que estos ventiladores se suman a otros tres que ya tenía disponibles la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, los cuales están a cargo de la Coordinación Municipal de Salud, para su operación en caso necesario en los diversos centros hospitalarios de la ciudad.

“Agradezco a la iniciativa privada su apoyo, en este caso a Encántame Towers, representado por Miguel Guevara; y a Gallera Maynez, de Guillermo Zepeda; pues con esta aportación tenemos en el Gobierno Municipal cinco ventiladores que están a disposición de las entidades de salud pública de Puerto Peñasco”, destacó.

Kiko Munro manifestó su deseo de que no se llegue a utilizar estos equipos, pero sin embargo, si así fuera, ya están disponibles para salvar la vida de las personas que, en su momento, pudieran tener algún contagio de Covid-19 y se agrave su situación de salud.

Destacó que los ventiladores son un complemento para el material que se ha estado entregando, consistente en una camilla de aislamiento, 178 trajes protectores y 178 cubre bocas (N-95), 20 mil cubrebocas, 10 mil pares de guantes, mil litros de gel desinfectante-sanitizante de manos, 53 overoles, 2 bombas aspersoras, un termo nebulizador, mil 500 botellas rellenables para sanitizante, 20 galones de cloro y 20 galones de desinfectante con aroma de pino.

“Estos equipos vienen a complementar el trabajo previo de prevención y contención que hemos realizado, como también lo hará el túnel sanitizador, que esta misma semana estará a disposición de la ciudadanía en la Plaza del Camarón, para su utilización por parte de las personas que tengan alguna actividad en la vía pública”, explicó.

Kiko Munro instruyó al Coordinador Municipal de Salud a que gire oficio a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, a fin de que se informe cuántos de los 75 ventiladores que anunció la Gobernadora Claudia Pavlovich podrían utilizarse en Puerto Peñasco.

El Alcalde enunció que los materiales de apoyo se han estado distribuyendo en hospitales, clínicas y negocios esenciales, para que se realicen los procedimientos de prevención y contención para reducir el impacto del Coronavirus en el municipio.

El Alcalde refrendó que esta entrega es parte de la estrategia integral en la que participan el Ayuntamiento, Cruz Roja y otras autoridades de los tres niveles de gobierno para hacer frente en lo local por la pandemia de Coronavirus Covid-19.

Se busca, subrayó, que todo el apartado de prestación de servicios de salud tenga lo indispensable para poder atender a las personas que de alguna forma puedan presentar un cuadro sintomático del virus.

“Nosotros diseñamos una estrategia que aborda cuatro flancos, uno, el apartado preventivo; dos, el aparatado social con el reparto de apoyos alimentarios en despensa; tres, facilitación de equipamiento clínico médico preventivo y reactivo y; cuatro, el apartado económico en el que no sólo se gestionan recursos ante el gobierno del Estado y el gobierno Federal, sino que se aprobaron incentivos fiscales y se dispondrá de 1 millón de pesos para mil micro créditos a micro empresarios de Peñasco”, subrayó.

Enfatizó que se está haciendo lo posible como gobierno para evitar el Coronavirus y también para estar en la capacidad de reaccionar una vez que llegue, si llega; pues el trabajo que está en marcha ha propuesto ir adelante de las situaciones que se han ido presentando y ha ayudado a contener el contagio de Coronavirus en lo local, lo que no significa que Puerto Peñasco no esté expuesto o que no se vayan a tener casos.

Refrendó el llamado a que la gente permanezca en casa y no salga si no es necesario, además de que se mantiene el acuerdo de trabajo conjunto para proteger la salud de la gente, pero a la vez afectar lo menor posible a la economía del municipio y lograr la protección de los empleos.