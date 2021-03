En exigencia de mejoras en la corporación se manifiestan policías

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- En exigencia de mejores condiciones laborales, incremento de sueldo, ajuste de turnos y grados, y la eliminación de corrupción dentro de la corporación, Policías Municipales se manifestaron frente a Palacio Municipal.

Un grupo de poco más de 10 agentes acompañados de esposas de Policías caídos en cumplimiento de su deber y sus familias se plantaron en la plaza Álvaro Obregón portando cartulinas con las leyendas “Sueldos dignos para policías”, “Legalidad y transparencia en la entrega de cargos”, “Basta de tráfico de influencias”, entre otros.

Ernesto Alonso Valenzuela, Policía manifestante, explicó que son muchas las irregularidades que viven los elementos al interior de la corporación y que se les debe poner fin a la inmediatez.

“Tenemos todo lo que va de esta administración sin un aumento de sueldo, nos suben y bajan de grados a su gusto, no nos explican nada, no nos escuchan, salimos a trabajar con equipo que no sabemos si funciona”, subrayó.

Comentó que les otorgan unidades sin gasolina, ponchadas, con muchas fallas, que ellos mismos tienen que arreglar para poder trabajar, sin que ese recurso sea remunerado.

Quieren que les garanticen seguridad en la realización de su labor, manifestó, se sienten desprotegidos de trabajar a la “ahí se va” en uno de los municipios más peligrosos del país.