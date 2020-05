Emily busca formas de motivarse

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque por el momento su enfoque principal estaba en sus estudios universitarios, la sonorense volibolista de playa, Emily Herdrick sí se ha sentido perjudicada por los estragos del Covid-19 en su deporte.

La hermosillense destacó que a pesar de que no le canceló ningún evento, pues no tenía compromisos deportivos en estos meses, sí ha tenido que mantenerse entrenando desde su casa por el cierre de los espacios donde antes practicaba su deporte.

“Me ha afectado de muchas maneras ya que por precauciones todo se ha mantenido cerrado, gimnasio y canchas. La verdad no tenía pensado participar en algún evento durante estos meses, porque he estado bastante ocupada con la universidad.

“Tengo pensado pues asistir en vacaciones de verano a los eventos que me sean posible pero todo dependerá de las circunstancias de cómo evolucione esto de la pandemia”, destacó.

Aunque las complicaciones en lo físico se han presentado, sabe que lo más difícil de mantener es la estabilidad mental, y para ello encontró un método con el que poco a poco ha enfocado sus pensamientos en seguir aprendiendo.

“Solo pensar positivo, pensar que en casa hay otras maneras de entrenar y no solamente lo físico, sino lo mental. He estado viendo videos de mi jugadora favorita para motivarme y también videos míos para ver errores y que es lo que se debe de mejorar. Me he mantenido haciendo ejercicio y alimentándome adecuadamente”, explicó.

Todavía no tiene ni un torneo especifico en el cual enfocarse, pero sabe que va a llegar y cuando llegue, tiene que estar preparada para poder seguir escalando peldaños en su disciplina.



ES BUENO SABER...



Emily Herdrick fue seleccionada nacional para el torneo mundial que se disputó el pasado mes de noviembre en Chetumal, Quintana Roo.