Elián Abdiel recibe apoyo en el CRIT

HERMOSILLO, Sonora.- Elián Abdiel Amavizca dio un primer gran paso al llegar al CRIT Sonora para una primera evaluación, con base en ello podrá llevar tratamiento para la escoliosis idiopática juvenil que padece.

Esta enfermedad afecta diversas partes de su cuerpo, principalmente la columna y pulmón, y muy probablemente tenga una neuropatía, lo que le ha generado algunos problemas en los dedos de las manos y pies.

Suleyka Coronado, mamá de Elián, contó que al llegar a Hermosillo se topó con gente buena, que la orientó en los trámites que tiene que hacer y a dónde se tiene que dirigir, ya que ella y su familia radican en Yécora.

"Está todo muy bonito aquí en el CRIT y me he encontrado a gente muy buena que nos dice a donde ir. Ya con esta primera visita nos sentimos muy a gusto, es un paso más que hemos dado a pesar de todo.

"El médico del CRIT le mandó a hacer un estudio que se llama electroneuro diagnóstico para demostrar neuropatía, por fuera cuesta entre 6 mil y 7 mil pesos, pero si el IMSS se lo manda a hacer pues no nos cobrarán", manifestó.

Con este primer acercamiento, Elián Abdiel dijo sentirse muy bien, pues a pesar de los dolores que sufre en sus manos, brazos y piernas, tiene fe en que el tratamiento que lleve servirá para ya no sentirse mal.

"Estoy contento de estar aquí; sí me duele un poco el brazo y las manos, cuando doblo el dedo y me duele pero me siento feliz de que ya conocí el CRIT y de que me dijeron lo que sigue para el tratamiento de mi enfermedad", expuso Elián Abdiel.

Aún está en lista de espera para ser paciente activo en el CRIT Sonora y las consultas o posibles terapias que lleve ahí tendrán un costo entre los 400 y 600 pesos.

El lunes 20 de enero viajarán a Ciudad Obregón para acudir a medicina física y que le manden a hacer los estudios que necesita. Por lo pronto se regresarán a su hogar y el domingo viajarán a Ciudad Obregón, lo cual genera un costo para la familia. Si usted puede apoyarlos puede comunicarse al teléfono 62 31 03 34 99.