Elecciones en Sonora: Abren con retraso casillas en Ures, adultos mayores los primeros en votar

CIUDAD DE MÉXICO.-El jaliquense Daniel Aragón, de 60 años, vive en un rancho cerca del municipio de Ures, Sonora.

Viajó hasta el pueblo en busca de una casilla especial para ejercer su derecho a votar. Sin embargo, se llevó una amarga sorpresa al enterarse que no hay casillas especiales en Ures.

"Soy de Jalisco, pero vivo aqui en Sonora. Vivo en un rancho aquí cerquita. No creí que fuera necesario cambiar de dirección para poder votar", dijo Daniel, ajustando su aparato auditivo para escuchar.

El desánimo de Daniel fue notorio cuando dijo que no podría viajar hasta Hermosillo o Guaymas para votar en casilla especial, motivo por el cual se quedó sin votar.

"No, ya para qué. No puedo, me quedé sin votar. No le veo el caso irme hasta Hermosillo. Mejor a la otra", contó.

UN RETRASO DE UNA HORA

Con un retraso de aproximadamente una hora, comenzó la Jornada electoral en el municipio de Ures.

Desde tempranas horas, aproximadamente 60 personas se dieron cita en casilla ubicada en la escuela primaria "El Campesino", para ejercer su derecho de voto.

Incluso a los ciudadanos del lugar llamó la atención un perro que se formó en la fila para votar.

HAN VOTADO TODA SU VIDA

Manuel Casillas y Juanita Cruz de Casillas, un matrimonio de 80 años, fueron los primeros en votar. Ambos han votado toda su vida y llamaron la atención por ser de los primeros en llegar al lugar.

Para ellos el voto es primordial para cambiar la situación actual del Estado, pues consideran que se tiene en abandono las necesidades de los adultos mayores.

"Estamos buscando el logramiento de la vida. Los dos (mi esposa y yo) ya estamos grandes y necesitamos ayuda. Estamos esperando que venga lo mejor para todos y no para uno solo, están las cosas muy mal", comentó Manuel.