Elecciones en Sonora 2021: Dónde están las casillas especiales para votar

HERMOSILLO.-Este domingo se llevarán a cabo las elecciones en Sonora. En este estado se elegirá gobernador, 72 alcaldías y diputados.

Las casillas comenzarán a abrir el 6 de junio a las 8:00 de la mañana y cerrarán a las 6:00 de la tarde, aunque autoridades electorales han mencionado que si aún hay gente en la fila a la hora del cierre seguirá la votación.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Muchas personas viajan a diferentes partes el día de la jornada electoral, es por ello que para votar requieren hallar una casilla especial.

En Sonora habrá varias casillas para foráneos, las cuales contarán con mil boletas.

Como no habrá una lista nominal de electores en esas casillas, los funcionarios revisarán que la credencial no esté marcada por haber ejercido el voto en 2021, que no esté suspendida y no tenga reporte de robo.

Aquí los lugares donde habrá casillas especiales en Sonora:

Casillas Especiales en Sonora Distrito Federal Distrito Local Municipio Ubicación 1. SAN LUIS RIO COLORADO 3. CABORCA 46. CABORCA UNIVERSIDAD DE SONORA UNIDAD REGIONAL NORTE CAMPUS CABORCA 1. SAN LUIS RIO COLORADO 2. PUERTO PEÑASCO 53. PUERTO PEÑASCO COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA PLANTEL PUERTO PEÑASCO 1. SAN LUIS RIO COLORADO 1. SAN LUIS RIO COLORADO 55. SAN LUIS RIO COLORADO UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ 1. SAN LUIS RIO COLORADO 3. CABORCA 70. GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES PLAZA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS 2. NOGALES 7. AGUA PRIETA 2. AGUA PRIETA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 2. NOGALES 7. AGUA PRIETA 2. AGUA PRIETA FRENTE A HOTEL TRES CAMINOS 2. NOGALES 7. AGUA PRIETA 27. NACO GIMNASIO MUNICIPAL 2. NOGALES 5. NOGALES 30. NOGALES PARQUE 2. NOGALES 5. NOGALES 30. NOGALES PARQUE 2. NOGALES 4. NOGALES 30. NOGALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 3 ADOLFO LÓPEZ MATEOS 3. HERMOSILLO 11. HERMOSILLO 49. HERMOSILLO AEROPUERTO INTERNACIONAL INGNACIO PESQUEIRA 3. HERMOSILLO 11. HERMOSILLO 49. HERMOSILLO AEROPUERTO INTERNACIONAL INGNACIO PESQUEIRA 4. GUAYMAS 14. EMPALME 60. EMPALME COMERCIAL GOOD YEAR 4. GUAYMAS 13. GUAYMAS 61. GUAYMAS SERDI S.A. DE C.V. 4. GUAYMAS 13. GUAYMAS 61. GUAYMAS TERMINAL DE AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA 5. HERMOSILLO 12. HERMOSILLO 49. HERMOSILLO GASOLINERA EL FARO 5. HERMOSILLO 12. HERMOSILLO 49. HERMOSILLO GASOLINERA EL FARO 5. HERMOSILLO 12. HERMOSILLO 49. HERMOSILLO CENTRAL DE AUTOBUSES DE HERMOSILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 5. HERMOSILLO 12. HERMOSILLO 49. HERMOSILLO CENTRAL DE AUTOBUSES DE HERMOSILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 6. CD. OBREGON 16. CD. OBREGON 59. CAJEME COLEGIO PROGRESO 6. CD. OBREGON 17. CD. OBREGON 59. CAJEME ESCUELA PRIMARIA ARTÍCULO TERCERO CONSTITUCIONAL 6. CD. OBREGON 16. CD. OBREGON 59. CAJEME CENTRAL CAMIONERA 7. NAVOJOA 21. HUATABAMPO 64. HUATABAMPO ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL TIERRA DE GENERALES 7. NAVOJOA 19. NAVOJOA 65. NAVOJOA PLAZA PÚBLICA 5 DE MAYO 7. NAVOJOA 19. NAVOJOA 65. NAVOJOA AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA

Este 6 de junio, los sonorenses acudirán a las urnas para elegir: