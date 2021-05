Elecciones Sonora 2021: Busca Rosario Robles hacer la diferencia para visibilizar y dar voz a las mujeres

Con una agenda definida para la atención de la mujer y la atención a problemas prioritarios como la economía, la salud y la seguridad, son los ejes de la propuesta de Rosario Robles Robles, candidata de Fuerza por México al Gobierno de Sonora.

Sí tenía que haber una mujer para que hiciera la diferencia y que visibilizara precisamente las cuestiones y la voz de la mujer”, señala sobre su decisión de participar y ser la única mujer entre los seis aspirantes que buscan la gubernatura.

María del Rosario Fátima Robles Robles cuenta con una maestría en Administración de Empresas; ha construido una carrera como académica y profesionista al ejercer como contador público y administradora; además tiene una activa participación en colectivos de mujeres como la Red de Mujeres en Plural, la Red Feminista Sonorense, la Asociación de Mujeres Mexicanas Jefas de Empresa, entre otras.

Su interés en la situación del Estado especialmente el escenario que enfrentan las mujeres como el incremento de la violencia, las brechas salariales, el mercado laboral, explica, fueron formando esa necesidad de que la mujer participe, no sólo en política sino en la toma de decisiones y en la elaboración de política pública.

Aquí la entrevista:

¿Por qué decide participar en esta contienda por la gubernatura por Sonora?

Considero que es indispensable que la mujer participe, no sólo en política, debemos participar en la toma de decisiones y en la elaboración de política pública y a partir de ahí fue que de alguna manera mostré mi interés

Me interesa todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de la mujer y he hecho diversas investigaciones y creo que se conjuntaron estos dos factores que de alguna manera se puso sobre la mesa mi currículum.

Nunca había participado en un puesto de elección popular, que sí dije quiero participar, lo reconozco, pero pues sí para mí también fue una sorpresa el que se abriera, haz de cuenta que quieres algo y se te abren todas las puertas, raras veces suceden y pues me sucedió a mí.

¿Fue una decisión fácil? no, no es una decisión porque entendí el compromiso que entrañaba, es decir había cinco hombres, todavía a mí me dicen pues muy tarde, casi faltaba una semana para el cierre y la pensé esos días, pero ya era jueves por la tarde y todavía estaba un poco indecisa, sí, pero lo que ya terminó de decidirme es que si yo no participaba ya no iba a ver otra mujer en esta contienda y yo consideraba que en Sonora no debimos haber participado sólo una en la contienda para la gubernatura, sino que debimos haber sido más; hay estados donde están participando seis mujeres, y entonces ésa fue la de mayor sobrepeso para decidirme que sí tenía que haber una mujer para que hiciera la diferencia y que visibilizara precisamente las cuestiones y la voz de la mujer.

¿Qué temas usted considera que podrían estar en esta agenda de la mujer y que puede ser un diferenciador con sus contrincantes?

Son varios, en primer lugar todos mis otros contrincantes después de que yo empiezo a participar en política y planteó que hay que construir una agenda de la mujer todos de alguna manera lo primero que empiezan a señalar: Yo quiero proteger a la mujer, yo quiero ayudar a la mujer, yo quiero cuidar a la mujer, pero realmente eso no es lo que queremos.

Lo que queremos las mujeres es ejercer nuestros derechos y en cuanto a los temas son de diversa índole, de hecho, lo estamos construyendo, uno son acciones reales con resultados objetivos claros en cuanto a la prevención y erradicación de la violencia en contra de la mujer.

Una propuesta que yo la puse desde el principio porque yo no estuve de acuerdo fue cuando desaparecieron las estancias infantiles al no proteger los derechos de los niños se están violando no sólo la Constitución Política sino convenios internacionales que México ha firmado.

En la economía, una propuesta importante es en la Secretaría de Economía crear la Subsecretaría de la Mujer.

A los deudores alimentarios es mucho lo que tendríamos que hacer y propongo hacer un censo y pasarlo a un buró de crédito para proteger los derechos de los niños que en esa cuestión. Tenemos que hacer acciones más firmes y un mejor control con las personas desaparecidas y las mujeres que han desaparecido.

¿Cuáles son los temas prioritarios para atender en Sonora?

Me parece muy prioritario es atender la deuda que tiene el Estado, ver la posibilidad de una reestructura porque realmente los intereses y gastos financieros que se pagan son muy altos, son alrededor de 2 mil 400 millones de pesos.

El tema del agua, ahorita tenemos cerca de 43 municipios en alerta por sequía, teníamos 6 en alerta grave y ahorita ya se han incrementado; la cultura del agua, o sea hacernos sentir a todos los sonorenses que es un bien valioso y escaso, pero también en la agricultura hacer cambios.

Una de las acciones que estoy proponiendo a largo plazo es la creación de una ingeniería hidráulica o maestría en hidráulica para formar esos profesionistas que nos ayuden también porque en Sonora no está esa carrera.

La economía y la salud, la salud es muy importante creo que por una parte nos fue revelado, quizás era algo que estaba ahí oculto y no lo veíamos y la padecían los que tenían una enfermedad pero realmente la salud, tenemos mucho que hacer porque existen muchos municipios en el estado que cuentan con clínicas rurales, que están consideradas como rurales, sin embargo pues ya se incrementó la población y no se han construido y no se ha habilitado esas clínicas.

Otro de los temas que se tiene que avanzar es en lo económico; en Sonora a partir de 1980 empieza a voltearse la economía hacia la economía de exportación.

No hemos reconocido que tenemos mano de obra muy capacitada en la industria, entonces nuestra visión debe ser: Pueden invertir en Sonora, le vamos a dar la confianza de su inversión y tenemos mano de obra muy calificada y que puede realizar sus procesos y sus trabajos con todo lo que se requiere.

Ese giro hacia el exterior que dio la economía sonorense, dejó o, podemos decir, desmantelada una producción local que teníamos de pequeños productores y pequeños propietarios tanto agrícolas como ganaderos.

Otro de los problemas que hay que trabajar es que la economía está concentrada en distintos municipios y hemos dejado grandes zonas del Estado sin empleo y sin atracción de inversiones y el Estado no ha desarrollo los detonantes que se requieren para impulsar la economía, tenemos por ejemplo el caso del Sur del Estado.

No hemos avanzado en industrializar parte de lo que ahí se produce y seguimos vendiendo materia prima, una de mis propuestas es desarrollar un corredor industrial desde Ciudad Obregón y Navojoa.

Por otra parte, los jóvenes, tanto los jóvenes que están ahorita sufriendo los temas de desempleo, parte de mis propuestas es girar hacia otro tipo de industrias que puede ser la innovación, que puede ser el desarrollo de software y la industria creativa.

¿Cuál es el problema que requiere atención de corto plazo?

En primer lugar, de corto plazo es el combate y la contención, casi podríamos decir que va junto. El combate y la contención y abatir la impunidad, en cuanto a abatir la impunidad porque el 98% de los delitos salen impunes por una u otra razón.

Hay una serie de jóvenes desintegrados que no tienen una visión de presente, que no tienen una visión de futuro y que el Estado realmente no los está viendo y hay que verlos, hay que invertir en esos jóvenes.

Se requieren medidas reales de corto y de largo plazo para abatir la inseguridad que se está viviendo en el estado, es primordial”.

¿Qué balance hace del Gobierno estatal a cargo de la gobernadora Claudia Pavlovich?

Creo que si analizamos Sonora ante la pandemia y ante esta crisis que se vino a nivel País en el cual el retroceso del Producto Interno Bruto fue cerca del 18% y Sonora en sus peores momentos retrocedió dos puntos, es decir menos dos puntos y actualmente tenemos un crecimiento y pocos estados en México tienen ese crecimiento, creo que en cuanto a atracción de inversiones y en al aspecto económico de inversión extranjera y otros, creo que tiene una buena gestión.

Lo que sí señalaría es lo que ya he comentado que no le hemos dado la importancia que podría tener para un desarrollo económico a largo plazo el mercado local, los productores locales, inclusive la pesca, también tiene mucho potencial y no la estamos aprovechando, la deuda, aunque sí se han generado acciones, todavía donde queda mucho a deber, es precisamente la violencia en contra de las mujeres que no ha logrado disminuirse a pesar de las acciones que se señalan.

¿Cómo evalúa usted la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador?

A mí me parece estupendo y me parece que es una deuda histórica que se tiene con las personas de la tercera edad y qué bueno que pasó ya en rango institucional, la parte de la pensión para los adultos mayores, sin embargo sí considero que en desarrollo económico en general y las obras están muy concentradas en el Sur del País, debe de hacer una visión más integral que incluya al Norte del País.

Por otra parte, en cuanto al fondo minero sí considero que debe de regresar a los municipios.

Sus contrincantes, cuatro de ellos han sido alcaldes, otros han sido legisladores, ¿Es esto una desventaja o una ventaja para usted?

Considero que en estos momentos tengo una mejor percepción de la realidad de lo que necesita Sonora y en estos momentos yo considero una ventaja esa situación y pues yo veo eso una ventaja y que me permite ser mucho más honesta, mucho más precisa.