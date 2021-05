Elecciones Sonora 2021: Apuesta Temo Galindo a un perfil más gestor del Gobierno de Sonora

Ante los retos de Sonora, el próximo Gobernador debe tener una visión de largo plazo, señala el candidato Temo Galindo, quien apuesta a un perfil más gestor para coordinarse con otros niveles de Gobierno, conseguir fondos internacionales e impulsar el desarrollo.

Uno como Gobierno tiene que hacerse a la idea de que tiene que tocar puertas y buscar programas que existen y que no estoy inventando y que se pueden utilizar para beneficio de los sonorenses”, destaca el aspirante del partido Redes Sociales Progresistas a la gubernatura.

David Cuauhtémoc Galindo Delgado, quien ha sido alcalde de Nogales, así como diputado local y federal, plantea los principales problemas que ve en el Estado y las propuestas para la inseguridad, la economía, la educación y la salud.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Aquí la entrevista:

Ha sido alcalde y legislador, ¿por qué ahora buscar la gubernatura?

David Cuauhtémoc Galindo Delgado (DCGD): Sonora ha dejado de destacar siendo que sigue ubicado geográficamente donde mismo, con las mismas bondades y beneficios que le ha dado la naturaleza y habitado por su misma gente, el único problema del Estado es que quienes han estado al frente del Gobierno no han tenido una visión de desarrollo a largo plazo y que hoy nos tienen sumidos en el fracaso.

Por eso, tomé la decisión de tomar la candidatura a la gubernatura, porque el Estado no puede continuar en manos de los mismos grupos de poder económico y político que no han dejado que el Estado crezca.

¿Cuáles considera que son los temas prioritarios en la agenda de Sonora?

DCGD: Primero, la inseguridad que lastima a muchos sectores de la sociedad. Estamos corriendo un riesgo que parte de la comunidad se empiece a acostumbrar a vivir con ello, eso sería desastroso.

¿Cuándo se empezarían a ver los logros? Desde el primer mes de mi Gobierno, porque desde el primer mes me haría presente de manera física en las regiones donde hay más problemas, como Cajeme, Guaymas, Empalme, aquí en Hermosillo que se empiezan a presentar algunas situaciones, Magdalena, Ímuris, Caborca, la región del Río Altar y el propio Nogales; sin lugar a duda ahí tiene que estar el titular del Ejecutivo del Estado, supervisando que arranquen los trabajos de colaboración y dándole seguimiento al asunto.

El otro tema es la reactivación económica, la pandemia le pegó muy duro a todos los sectores, pero lo más débil del eslabón son los micro y pequeños empresarios, por eso estamos planteando que en el primer acto que de nuestro Gobierno sea establecer un paquete de incentivos, de descuentos, de pagos parciales en servicios.

Es muy importante el tema de la educación; están por regresar las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes a clases, y si ya presentaba un rezago la infraestructura educativa, pues hoy es mucho mayor el reto. Las escuelas están totalmente abandonadas, descuidadas, saqueadas, vamos a necesitar hacer una inversión sumamente grande y fuerte.

El otro tema es el de la salud. La pandemia nos dejó una enseñanza importante que habíamos buscado atender los problemas de salud, pero no prevenirlos.

Y, por último, es el generar un vínculo entre los sectores productivos y educativos a nivel superior para que los estudiantes que están egresando encuentren un trabajo.

De llegar a la gubernatura, ¿qué acciones permitirían lograr lo que plantea de ver resultados a un mes de estar en el Gobierno?

DCGD: En lo primero que estaremos haciendo ya como Gobierno del Estado es convocar a la suscripción de un acuerdo por la seguridad, la legalidad y la justicia en el que estén participando organismos de la sociedad civil, todos los niveles de Gobierno y que a través de la participación de esos organismos de la sociedad civil se conforme un observatorio que le dé seguimiento a los acuerdos, a los objetivos y a las tareas que en esa mesa fijemos.

En esa mesa tenemos que hacer un planteamiento, una estrategia estatal en lo que le toca a cada uno de los órdenes de Gobierno para atender los problemas y de manera regionalizada.

Y el segundo tema, partiendo de esta coordinación, establecer de manera fija a estas seis regiones del Estado que están prácticamente ardiendo por el tema de la inseguridad.

¿Qué tenemos que hacer adicional? Tenemos que invertirle tiempo, recursos, en capacitación para formar a personas que tenga experiencia en el tema de la investigación forense y pericial. Tenemos que mejorar las condiciones laborales de los cuerpos de seguridad pública.

Y finalmente, no entiendo por qué en un Estado gobernado por una mujer no se ha hecho un esfuerzo para que se declare la alerta de género, yo prefiero que digan que Sonora tiene alerta de género en casi todos los municipios importantes a estar padeciendo una gran cantidad de desapariciones.

Para proyectos como mejorar las escuelas, las condiciones de los policías y otros más, ¿alcanza el presupuesto de Sonora, que para este año tiene alrededor de 67 mil millones de pesos?

DCGD: No alcanza el presupuesto, es una realidad, por ello estoy planteando varias cosas: Primero, la inversión de infraestructura mediante las inversiones público-privadas que nos permitan tener una infraestructura de primera y que nos ubique primero que nada como un Estado funcional y segundo, nos ubique como un estado moderno; lo mismo planteo en el tema de las instituciones educativas.

Además, esa experiencia como alcalde y diputado federal me ha enseñado que los recursos al País pueden llegar; por ejemplo, estamos planteando que para el desarrollo de toda la franja fronteriza hagamos uso de los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y si tienen el respaldo del Estado, va a haber recursos para el mejoramiento del abasto del agua, para el tratamiento de las aguas residuales, para el cuidado del medio ambiente y para la pavimentación, eso nos va a ayudar sin poner ni un sólo cinco del Estado.

Hay fondos de la Unión Europea que sirven para lograr garantizar la seguridad alimentaria y eso lo podemos traducir en recursos para las producciones primarias que tenemos en el campo: Agricultura, la ganadería y la pesca.

Como diputado federal traje acá a Sonora a todos los embajadores de la Unión Europea y ahí aprendí que hay importantes acuerdos y la disposición de firmar convenios de intercambios de becas académicas, culturales y deportivas.

¿Buscaría un perfil mucho más gestor?

DCGD: Cada vez es menos el recurso público que te llega de la Federación porque se van recortando los presupuestos, porque cayó la producción petrolera, porque el precio del crudo ya no es el que se esperaba, porque la recaudación ha venido reduciendo, porque han decidido destinar a granel los recursos a proyectos y programas que no tienen beneficios. Uno como Gobierno tiene que hacerse a la idea de que tiene que tocar puertas y buscar programas que existen y que no estoy inventando y que se pueden utilizar para beneficio de los sonorenses.

¿Cuál sería la evaluación de la gestión de la gobernadora Claudia Pavlovich?

DCGD: Es un Gobierno que le queda a deber a los sonorenses en todos los sentidos; en el tema de la mujer hay una gran cantidad de feminicidios, grupos de la sociedad que respaldan las luchas de género no han sido escuchados.

La inseguridad ha venido en aumento, no se ha resuelto, nadie da la cara, ningún nivel de Gobierno. Estamos huérfanos en el tema de la autoridad.

El crecimiento económico, me han cuestionado cuando digo que Sonora está mal, porque sí, en las gráficas Sonora está en los primeros lugares, sí, pero es un crecimiento ‘pírrico’ que se da a partir de salir de la pandemia, pero por qué no comparamos a este Sonora con lo que fue el granero de México.

En infraestructura no se ha hecho nada con el recurso del Estado ni con inversión privada.

¿Qué evaluación hace de la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador?

DCGD: El País no está en las mejores condiciones, tenemos problemas con la infraestructura y la atención y los servicios de salud, igual la parte que le toca en educación los planteles están abandonados, la inversión que se ha hecho ha sido muy limitada, no se ha logrado terminar el Hospital General del Estado.

La Cuatro Carriles que la iban a terminar y que no la terminan. Queda a deber. En el tema a la seguridad también tiene gran responsabilidad; también te lo dicen los agricultores, que los dejaron abandonados, los ganaderos, los pescadores, que hay una gran simulación de los permisos que se otorgan y tienen que pagar “mochadas” por debajo del agua; también hay resultados que le generan daños a nuestra sociedad y alguien tiene que decirlo y eso estaría haciendo como Gobernador.

¿Cuál es el escenario que ve para la elección del 6 de junio? Algunas encuestas que se han expuesto no lo colocan con muchas posibilidades...

DCGD: Sigo con la expectativa de que todavía la gran cantidad de indecisos que aparecen al final del día emitan un voto inteligente, creo que ya no debemos de caer en la trampa del famoso voto útil, ya hemos visto a dónde nos ha llevado, el votar por quien creemos que puede ganar, quizás puede ganar, pero no significa que pueda gobernar.

¿QUÉ OPINA DE...?