Elecciones Sonora 2021: ”Vamos a reactivar Sonora y a defenderla del centralismo”, Ernesto Gándara

La seguridad, la reactivación de la economía, la salud, la educación y el desarrollo sustentable son prioridad, destaca Ernesto Gándara, quien considera importante la defensa de Sonora del centralismo.

Estamos privilegiando a las grandes causas de Sonora, la lucha contra la inseguridad, la reactivación económica, la reactivación, la salud, educación y todo lo que es el tema de desarrollo sustentable”, señala el candidato de la alianza Va por Sonora a la gubernatura.

Ernesto “El Borrego” Gándara Camou, abanderado de la alianza integrada por el PRI, PAN y PRD, habla de las propuestas a los problemas de la entidad, los retos y también sobre cómo impulsar una relación entre los gobiernos estatal y federal con una agenda ciudadana e institucional.

Aquí la entrevista.

En su diagnóstico, ¿cuáles son los problemas que más le preocupan a los sonorenses?

Ernesto “El Borrego” Gándara Camou (EGC): La primera preocupación de la gente es su salud y la de su familia, pero va emparejada a la pérdida de empleos, al tema de la pérdida de oportunidades y algo que no ha bajado, sino que ha subido y es el tema de la inseguridad, en unos municipios más que otros... yo diría esos tres son los más grandes problemas y preocupaciones de los sonorenses que han estado en la agenda en esta campaña.

¿Cuál considera que son sus tres propuestas más relevantes que puedan incidir en un cambio, en una mejora en la calidad de vida de la gente?

EGC: Para mí son cuatro, pero puedo compaginar esas tres, que es superar el tema del Covid con una posición muy intensa con las vacunaciones y la atención por parte del sector salud, además del tema de salud en general, la salud de las familias, la salud de las personas.

La reactivación económica... no hablamos ya de crecimiento sino de reactivación, recuperar cuando menos lo perdido y posteriormente el crecimiento económico a través de la generación de empleo y la promoción de inversiones, así como el estímulo a la micro, pequeña y mediana empresa.

Con los temas de innovación y emprendimiento, obviamente con la economía del conocimiento, ubicando por regiones y por sectores dónde están nuestras áreas de oportunidad.

La inseguridad desbordada en municipios como lo son Caborca, Guaymas, Empalme y Cajeme, sin descuidar aquí a Hermosillo y otros municipios donde la inseguridad ha aumentado y hay que atacarla.

Y el tema de la calidad de vida que tiene que ver con educación, reactivación educativa, ahora que podamos, que niños y jóvenes regresen a las aulas; y los temas del siglo 21, que son medio ambiente, transparencia, acceso a la información y derechos humanos.

Ante la inseguridad en Sonora y en esas regiones que identifica con mayor problema, ¿qué acciones puntuales haría para revertir la tendencia que ha tenido el Estado?

EGC: Hay que desarrollar un plan que ya hemos estado trabajando desde ahora y que impulsaremos con la sociedad organizada en la etapa de transición, para desde el primer día desarrollar un plan estratégico puntual, podría decir hasta quirúrgico, en las zonas donde hay más afectación por la inseguridad, como son estos cuatro municipios que planteé, pero para efectos en todo el Estado.

En el caso, por ejemplo, de Hermosillo, hay que detectar el origen de la delincuencia organizada, que sí existe, en menor o mayor expresión, para desactivarla como se ha hecho en otras partes del mundo, como se hizo en la Ciudad de México, en Yucatán, en Nueva York, yéndose directamente a las causas que generan el fortalecimiento de la delincuencia organizada.

Desde luego el tema del desarrollo tecnológico y el trabajar unidos los tres niveles de Gobierno y el sector privado con el público, sobre todo en materia de información tecnológica.

Y no se diga el tema de las causas de la inseguridad, la prevención, que es la desigualdad social, que es la falta de estímulos en los jóvenes, generar espacios deportivos, espacios públicos, desarrollo cultural y participación ciudadana, a través de los espacios que ya existen y que hay que rehabilitarlos.

Tengo una propuesta en materia de seguridad pública y en materia de desarrollo urbano de reactivación de mil espacios públicos ya existentes en todo el Estado.

¿Considera que el presupuesto de Sonora, que es de alrededor de 67 mil millones, puede ser suficiente para atender estos proyectos que propone o qué se requeriría hacer?

EGC: Desde luego que, si lo priorizan, sí. Una de las cosas en que he insistido es que la agenda de servicios y de infraestructura básica el primer año de Gobierno, sobre todo, debe ser enfocada a la reactivación económica, a la reactivación educativa y al tema de la seguridad pública.

No creo que se deba dar promoción, sí grandes obras de infraestructura importante que hay que seguir dándole seguimiento, como es el tema del Puerto de Guaymas, el tema de las carreteras que comuniquen Chihuahua-Sonora, por ejemplo, pero la prioridad ahorita deben ser los servicios básicos, agua, alumbrado, pavimentación, recarpeteo y todo tipo de servicios públicos que impacten la vida del ciudadanos; yo lo que he dicho es que el Gobernador debe conjuntar una agenda municipalista de los servicios básicos y de la infraestructura básica, y no se diga agua y drenaje.

¿Qué tan importante es la relación de un Gobernador con el Gobierno federal? Y, de llegar a la gubernatura, ¿qué postura asumiría siendo de un proyecto distinto al del presidente Andrés Manuel López Obrador?

EGC: Yo creo que cuando llegas a gobernar no son proyectos distintos, puedes ser postulado por partidos distintos, ya lo hice como presidente municipal tuve una relación institucional con el Gobierno del Estado y con el Gobierno federal con un origen partidista distintos, en donde tuve muy buenos acuerdos.

Y desde luego como Gobernador del Estado creo que se tienen que hacer relaciones, desde luego institucionales, cordiales, pero no sometidas al Gobierno federal y hay varios instrumentos para consolidar una agenda, no solamente ciudadana, sino también una agenda institucional, con el Congreso de la Unión, con la Cámara de Diputados, muy importante en el tema de presupuesto, de distribución y promoción fiscal y colegiado con los gobernadores y gobernadores que pueden ser elegidos para hoy más que nunca defender de una posición centralista, que es evidente que se está tomando, por una posición federalista, que no le quiten los recursos a los municipios, que no le quiten los recursos al Estado, que finalmente son recursos que generen los mismos ciudadanos, y que no haya una concentración de presupuesto y de poder en el sector central, es decir, en la Ciudad de México.

¿Qué balance hace de la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich?

EGC: Le respeto, le tengo aprecio en lo personal, siempre lo he dicho, creo que ha hecho su mejor esfuerzo, pero yo no soy el que hará la evaluación de ella, lo están haciendo y lo harán los sonorenses ahora y cuando deje el cargo.

¿Qué opina de la administración del presidente López Obrador?

EGC: No coincido en varias situaciones que se dan, sobre todo en las posiciones de carácter centralista, sí coincido en todo lo que sea la lucha por el bienestar social, yo creo en los programas sociales, creo que no solamente hay que apoyarlos, hay que fortalecerlos particularmente en grupos de vulnerabilidad, como lo son las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad y las áreas marginadas, tanto rurales como urbanas, y creo que se puede tener un buen entendimiento institucional con él.

¿Cree que el presidente López Obrador se ha involucrado en el proceso electoral?

EGC: En el caso de Sonora yo no podría aseverar hasta el momento, una situación así, pero lo importante va a ser estos últimos días que vienen y el día de la elección. Yo espero que el Presidente respete, como lo ha dicho, una justa democrática que a todos nos conviene que se haga más limpia y funcional posible.

¿Ha funcionado hasta este momento la alianza Va por Sonora?

EGC: Sí ha funcionado la alianza Va por Sonora con muchos ciudadanos, con tres partidos efectivamente, pero también con muchos ciudadanos que no son en la mayoría militantes de algún partido.

Estamos privilegiando a las grandes causas de Sonora, la lucha contra la inseguridad, la reactivación económica, la reactivación, la salud, la educación y todo lo que es el tema de desarrollo sustentable... yo creo que sí ha funcionado.

¿Qué le dicen sus números ante la elección del 6 de junio?

EGC: Vamos bien, pero no me gusta andar presumiendo porque le tengo un profundo respeto a las ciudadanas y ciudadanos, ellos van a definir en su momento quién quieren que sea que gane las elecciones en todos los puestos y todas las candidaturas.

