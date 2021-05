En Hermosillo como en todo el estado, se fortalece la Sonora Ganadora: el “Borrego Gándara”

HERMOSILLO, Sonora.- Ante un abarrotado Estadio Sonora, en presencia de más de 10 mil capitalinos Ernesto el “Borrego” Gándara realizó su segundo cierre de campaña regional, advirtiendo que a la Sonora Ganadora ya no la dobla nadie.

El Candidato de la Alianza “Va por Sonora”, acompañado de su esposa Pily Madrid, sus hijas Raquel, Daniela y Fernanda; dio muestra el músculo político y fuerte apoyo ciudadano que lo arropa en este camino rumbo al Gobierno de Sonora.

Advirtió que quienes gobiernan el Centro del país no llegarán a la entidad a introducir sus ideologías que más allá de aportar un crecimiento digno a la gente, las está sumiendo en el retroceso y eso se puede ver en cada rincón del país.

“Quieren culpar a las administraciones pasadas de rezago del país, quiere venir a gobernar nuestro bello estado quien tuvo la oportunidad durante más de dos años de mejorar los índices delictivos en el país y no pudo hacerlo, quieren decirnos cómo tratar a nuestra gente cuando ni siquiera han vivido en Sonora por años, pues ¿saben qué? No se los vanos a permitir”, aseguró el “Borrego” Gándara.

El Candidato a Gobernador, señaló que un compromiso muy grande que tiene con los hermosillenses a realizar al llegar a la gubernatura será atender los problemas de los servicios públicos, de la misma forma que lo hizo cuando fue Alcalde hace casi 15 años atrás y cuyas evaluaciones lo posicionan como uno de los mejores Presidentes Municipales.

Pero esa tarea no será sólo la ciudad capital, garantizó, sino que se replicará en todos los rincones de la entidad, Sonora saldrá del rezago y del olvido en el que lo ha sumido la Federación con su abandono y retiro de fondos a programas sociales de suma importancia.

Añadió que la seguridad es un tema que se fortalecerá en su administración para que así las familias puedan tener paz y tranquilidad al salir de sus hogares y regresar a estos tiempos en donde las actividades recreativas podían ser realizadas sin temor alguno.

Lo anterior, se concretará con la ayuda de los ciudadanos, por lo que invitó a la suma de voluntades y a trabajar en equipo, a salir a votar el próximo 6 de junio por la Sonora Ganadora que encabeza.

“Estamos cosechando lo que hemos sembrado todos estos años, sembramos acuerdos, unidad, carácter y firmeza, sembramos generosidad, todo eso, ahora lo vemos reflejado en cada encuentro, en cada reunión, los sonorenses están hartos de falsas promesas, de vivir con miedo, de no tener certidumbre sobre sus patrimonios. ¡Ya basta!”, advirtió el “Borrego.

Declaró que ya han transcurrido 86 días de intensa campaña electoral, tiempo que ha sido aprovechado para volver a las comunidades, a las regiones y ciudades para reencontrarse con su gente en cada rincón de la entidad, porque no es la primera vez que recorre Sonora.

“Esta no ha sido la primera vez que recorremos Sonora, tampoco será la última, a mi no me van a encontrar en una oficina de Gobierno, a mi me van a encontrar aquí, en los pueblos, en la Sierra, en los Valles, con mi gente, refrendando esa cercanía que por años hemos tenido”, puntualizó el futuro Gobernador de Sonora.