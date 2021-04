Elecciones Sonora 2021: "Generaremos empleo y crecimiento económico a través de cooperativas", Alfonso Durazo

SONORA.- Una vía fundamental para generar empleos en el Estado es la economía social, por lo que se impulsará un cooperativismo moderno (similar al español), productivo y altamente generador de empleos, destacó Alfonso Durazo ante pescadores de Guaymas.

Vamos a meterle todo a la economía social. Claro que vamos a apoyar el cooperativismo, porque sólo en la suma de esfuerzos individuales a través de una cooperativa es que pueden tener capacidad para incrementar la producción para incrementar sus ingresos, para mejorar su bienestar.

"Pero yo no sólo aspiro que sumen esfuerzos para la captura de productos del mar. Aspiro a que le den valor agregado a la producción porque si no hay valor agregado no hay riqueza, detalló.

El candidato a gobernador del Estado por la alianza “Juntos haremos historia en Sonora” añadió que al darle valor agregado a la producción pesquera por medio de la industrialización del producto “es donde está el auténtico beneficio del proceso de pesca”.

En ese sentido planteó que en tiempos de veda los pescadores podrían dedicarse a la pesca deportiva, que será una de las vertientes turísticas que se promoverán en el puerto como actividades generadoras de empleos.

Durazo Montaño se comprometió a construir opciones sustentables de desarrollo junto a los pescadores para que cuenten con las mismas oportunidades que los industriales pesqueros que explotan la riqueza del mar de Cortés.