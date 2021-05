Elecciones Sonora 2021: "Demanda el campo sonorense de inversión y visión", Ernesto Gándara

CAJEME, SONORA-. El campo sonorense requiere de inversión, de visión, pero sobre todo de compromiso del Gobierno federal por posicionar en el lugar que merecen los productores locales, proveedores de gran parte de la alimentación de los mexicanos, demandó Ernesto el “Borrego” Gándara.

En un diálogo con el sector agropecuario del Sur de Sonora, en el que participaron más de 600 personas, el candidato de la Alianza “Va por Sonora” precisó que los productores han tenido que enfrentar dos grandes sequías, la de ausencia de lluvias y la de la federación, al no reconocerlos como una de las actividades productivas más importantes del País.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Son ustedes quienes, con su esfuerzo y trabajo, ponen sobre la mesa de miles de mexicanos, diariamente, los alimentos, es una obligación atender sus necesidades y liberarlos del abandono del que han sido víctimas los últimos dos años”, manifestó Gándara en presencia de las senadoras Beatriz Paredes Rangel y Claudia Ruiz Massieu, y Jesús Zambrano Grijalva, presidente del CEN del PRD.

APOYO A PRODUCTORES

El aspirante al Gobierno de Sonora se comprometió a traer de regreso los apoyos para la sanidad del ganado, en donde Sonora ocupa el primer lugar a nivel nacional, así como el otorgamiento de créditos blandos a los productores, apoyo en el tema de forrajes, programas de mantenimiento de caminos rurales y en general la procuración de políticas agropecuarias acordes al trabajo que desempeñan los productores de Sonora.

“Vamos a defender a Sonora porque lo único que me moverá como Gobernador de Sonora son ustedes los que me van a exigir, los que me van a apoyar no para someter a Sonora al Ejecutivo federal, no para quedarnos callados si los legisladores no responden a las necesidades de los sonorenses y los mexicanos, sí con programas directos de apoyo al campo”, puntualizó el “Borrego” Gándara.

La senadora Beatriz Paredes Rangel denunció que la política de la Federación se ha centrado en apoyar a los productores del Sur del País, dejando en la indefensión al norte de México, que han quedado desprotegidos de los apoyos presupuestales.

“Yo quiero mucho al Sur-sureste del País, y creo que es indispensable que se haya justicia a esas regiones, pero eso no significa que el Norte del País no sea México, y eso no significa que en el Norte del País no haya necesidades y que se tenga que escatimar el reconocimiento a los agricultores, a los pescadores, a los ganaderos, a los empresarios agroindustriales”, denunció la Legisladora.