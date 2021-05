Elecciones Sonora 2021: "Defenderemos a Sonora del centralismo y el autoritarismo”, Ernesto Gándara

HERMOSILLO.- Las y los sonorenses no merecen proyectos de Gobierno decrecientes, que más que encabezar las necesidades ciudadanas proyectan intereses centralistas y personales, por eso defenderemos a Sonora, garantizó Ernesto el “Borrego” Gándara, durante su participación en el Foro Encuentro Empresarial: Sí por México.

El candidato de la alianza Va por Sonora estuvo acompañado en este diálogo por Claudio X. González, activista y cofundador de varias asociaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Mexicanos Primero; Gustavo de Hoyos, y Enrique de la Madrid, ex secretario federal de Turismo.

El objetivo del encuentro dijo el “Borrego” Gándara fue dialogar con el sector empresarial de Sonora sobre las imposiciones centralistas, la falta de compromiso de quien ahora desea asumir una posición en la Entidad y para eso abandonó una tarea titánica de rescatar a los mexicanos de las crecientes garras del crimen organizado.

• Ernesto el “Borrego” Gándara (centro), Claudio X. González (izq.) y Gustavo de Hoyos estuvieron en el Encuentro Empresarial.

Claudio X. González explicó que la mala administración de López Obrador ha sumido al País en cuatro crisis, la económica, de salud, la de seguridad y la de educación; todas relacionadas con la falta de voluntad y políticas certeras de Gobierno para atender temas que son prioridad para los ciudadanos y que se han atendido con visiones limitadas.

“La principal labor de un Gobierno es darle seguridad y certeza a la población y este Gobierno ha fallado en esa materia y específicamente el señor Durazo le ha fallado a México y seguramente le va a fallar a Sonora también, pero no lo vamos a permitir, porque no va a llegar”, expuso el especialista en temas de corrupción.

Por su parte, Gustavo de Hoyos, aseguró que es necesario poner al País en la ruta correcta, y para esto se requieren políticas públicas que fortalezcan y construyan.

“Es un proyecto que no ve bien la economía mercado, que ya habla de expropiar, de restringir, de revertir temas que van desde lo energético hasta la agricultura con restricciones que ustedes saben que se están presentando y por no hablar de los programas que se eliminaron, es un proyecto que le dice no a la democracia”, explicó.

Enrique de la Madrid coincidió en que la propuesta presentada por otros candidatos va contra los empresarios del País, aquellos que trabajan diariamente en la construcción de una economía, en el otorgamiento de empleos.

Ernesto el “Borrego” Gándara aparece junto a los invitados al Foro Encuentro Empresarial: Sí por México.

El “Borrego” Gándara planteó que es válido que los actores políticos no compartan ideas, pero lo que no se debe permitir es enfrentar, dividir y señalar sin sustento, sin el ánimo de encabezar un Gobierno pensado en los ciudadanos, sino en la expansión de proyectos políticos.

Este no es el hecho de que gane un partido, de fifís y conservadores, de traidores a la patria, de salvadores a la patria, es lo racional contra el populismo, es la libertad o la dependencia y la sumisión, todo tipo de libertades que tanto nos ha costado, es la certidumbre, el saber a dónde podemos ir o la demagogia mesiánica y desde luego destructivo”, puntualizó el candidato de la Alianza Va por Sonora.

Recordó que cuenta con un Plan de Reactivación en el tema económico, de seguridad y educación, para revertir el abandono del que han sido víctimas los sonorenses por el Gobierno Federal.