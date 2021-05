Elecciones Sonora 2021: Proyecta Gándara impulsar a la Sierra sonorense

GRANADOS, SONORA.- El distanciamiento territorial entre Hermosillo y los municipios de la Sierra alta de Sonora no seguirá frenando su desarrollo, afirmó Ernesto “El Borrego” Gándara.

El candidato de la alianza Va por Sonora, acompañado de su esposa Pily Madrid, visitó los municipios de Bavispe, Bacerac, Huachineras, Bacadéhuachi, Huásabas, Villa Hidalgo y Nácori Chico, en donde dijo que es una región de Sonora con enorme potencial que no ha sido atendida por las administraciones públicas como es debido.

Ya no van a sentirse abandonados, voy a ser un Gobernador itinerante, vamos a tener una presencia muy fuerte en todos los municipios. El sentimiento en toda la Sierra es a veces de que se sienten olvidados, y no podemos, no debemos permitirlo, y por eso yo les digo: Nunca más estarán olvidados”, aseguró.