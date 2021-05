Elecciones Sonora 2021: Alfonso Durazo cierra con gran apoyo popular en Nacozari, Cananea y Agua Prieta

En el segundo día de recorrido por la “Ruta de la Victoria”, el candidato a gobernador, Alfonso Durazo Montaño, visitó este miércoles los municipios de Nacozari, Cananea y Agua Prieta, en donde llamó a la ciudadanía a dar “el último jalón” para transformar Sonora.

En Nacozari, el candidato de la alianza “Juntos haremos historia en Sonora” lamentó que una comunidad con tanta riqueza tenga hambre y no cuente con agua suficiente y de calidad, y se comprometió a garantizar el acceso a la alimentación y al agua potable:

No es posible que una ciudad como Nacozari no cuente - y aunque no fuere extraordinaria- es inadmisible que una población no tenga agua con calidad y suficiencia para sus habitantes, sea una población pequeña o sea una población grande", señaló acompañado de la candidata a la presidencia municipal por Morena, Gricelda Molina.