Elecciones 2021 en Sonora: "Desinterés por partidos políticos, posible abstención en elecciones", Investigador

SONORA.- Aunque las elecciones 2021 en Sonora transcurrieron en paz, previo a la jornada de la votación estuvo cubierta con una sombra por la violencia general y particularmente en la política que enfrenta el Estado, opinó el analista Víctor Peña Mancillas.

El profesor investigador de El Colegio de Sonora subrayó que al iniciar la votación del domingo 6 de junio esperaba que la participación fuera superior al 55% del total del padrón en lista nominal porque en la casilla que le tocó emitir su voto estuvo muy concurrida.

Indicó que en las elecciones intermedias, es decir cuando no se elige al Presidente de la República, el nivel de votación varía entre un 50 y 52% en la entidad, sin embargo en este proceso electoral fue de un 40 a un 50%, es decir más bajo según el PREP y eso puede ser originado por el desencanto o desinterés de los ciudadanos por los partidos políticos.

El nivel de participación en las elecciones es bajo en Sonora, no es una entidad digamos caracterizada por tener altos índices de participación lo que tenemos fue algo muy normal. La abstención obedece a un desencanto o un desinterés”, subrayó.

Los resultados de las encuestas que se presentaron antes y durante las votaciones, indicó, no reflejaron la intención del voto de los ciudadanos, pues la diferencia entre el primero y segundo lugar en los candidatos a la gubernatura es muy amplia y el margen de error en un ejercicio de este tipo no es tan alto.

“Suponíamos un final de fotografía muy parejo, los dos punteros y por lo que tenemos en el PREP la diferencia entre el primero y segundo lugar es considerable, en ese sentido vale la pena rescatar que hubo situaciones que las encuestas no capturaron, siempre hay un margen de error, pero aquí hay de 15 a 20 puntos de diferencia no me había tocado una diferencia así muy significativa”, destacó.