"El arte me salvó", asegura Víctor Franco

NAVOJOA, Sonora.- Como una terapia y pasatiempo tomó Víctor Manuel Franco Apodaca el dibujo, pues cuando se vio afectado por el síndrome de Guillain-Barré y a un año de iniciar con este arte, tuvo ayer su primera exposición en el Museo Regional del Mayo.



"En Mayo del año pasado me atacó este síndrome que afecta el sistema nervioso central y por lo cual empecé a perder fuerza de mis extremidades y volumen en los músculos", narró, "no me podía levantar de la cama, entonces estaba todo el día en la casa y empecé a dibujar porque tenía que hacer algo".



El habitante de la colonia Tierra Blanca de esta ciudad manifestó que tenía 34 años dedicado a la música, motivo por el cual también se enfermó del oído y fue en el dibujo donde encontró una manera de desahogo a sus problemas.



"Entre otras cosas me pegó Tinnitus (escuchar ruidos en los oídos) por tanto tiempo de músico, además del síndrome, por eso no salía de la casa, me daban temblores pero me di cuenta que sí podía dibujar y me dio una alegría tremenda", añadió el artista de 51 años de edad.



Entre las obras del navojoense, quien formó parte del Coro de la Universidad de Sonora campus Hermosillo, destacan retratos a lápiz de grafito y color, así como dibujos de animales.