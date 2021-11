El amor vence al fraude: Pareja que organizó boda con mujer acusada de estafa sí se casará

HERMOSILLO, Sonora.- Ni el fraude que cometió una mujer hará que Gregorio Dávila y su prometida Elizabeth Alcaide cancelen su boda que tienen programada para el próximo fin de semana.

Explicó que en enero de este año empezaron a organizar la boda con la ayuda de Andrea “N”, una mujer que ha sido denunciada por al menos 20 personas en la Fiscalía General de Justicia del Estado por estafa.

Buscan volver a juntar el dinero con el que los estafaron

Los enamorados con mucha ilusión enviaron la invitación a sus allegados al evento especial que tienen agendado para el próximo fin de semana, sin saber que los habían engañado.

Apalabró el lugar y ahorita hablamos al local y dicen que si apartó el local y le dio mil 500 pesos de anticipo, pero pues igual falta el resto, eso es prácticamente es nada”, dijo.

En total la pareja para sufragar los gastos del local, comida, decoración y mesas dieron alrededor de 55 mil pesos, pero al ser defraudados ahora tienen que juntar de nuevo esa cantidad de dinero para pagar la boda.

“Esto no nos va a detener, pero es doble gasto y dinero que no se tiene, es volver a iniciar, estamos viendo cómo le vamos hacer. Todavía no platicamos bien con los padrinos, anoche apenas nos enteramos de todo”, comentó.

Contrataron grupo musical por cuenta propia

El joven de 27 años y su novia de 26 años por fortuna habían contratado por su cuenta el grupo musical, permisos, el local les respetará la fecha de apartado y les dará con un descuento para ayudarlos.

Ahora el dinero que tenían destinado para la remodelación de su nido de amor será usado para sacar adelante la boda.

De acuerdo a la FGJE, Andrea “N” defraudó a cerca de 20 personas con cantidades que oscilan de 20 mil a 70 mil pesos al ofrecer sus servicios como organizadora de eventos sociales.