Decenas de personas denuncian a mujer por fraude, se hacía pasar por organizadora de eventos sociales

HERMOSILLO, Sonora.- Decenas de personas están acudiendo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora en Hermosillo debido a que fueron defraudados por una mujer que se hacía pasar por organizadora de eventos sociales.

Lorenia Amaya, una de las mujeres afectadas, comentó que por seis años había ahorrado dinero para festejar la quinceañera de su hija en el año 2023.

Al conocer la promoción que se ofrecía en redes sociales de inmediato quiso aprovechar la oferta, si lo pagaban en efectivo iban a hacer 70 mil pesos y sino poco alrededor de 100 mil pesos.

Me ofreció muy buen paquete, pero era para el 2023, y me han dicho que todavía no hay agenda abierta para el 2023, hablé con la banda de música y me dijo que ni agenda abierta tienen”, comentó.