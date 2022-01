Economía en Sonora: Renta de locales y viviendas sin afectación por nueva ola de Covid

La nueva ola de Covid no ha impactado de forma negativa la renta de locales comerciales ni en los departamentos o viviendas para estudiantes porque el “home office” es parcial y las escuelas no han suspendido clases presenciales.

El vicepresidente del sector inmobiliario de Canaco Servytur Hermosillo, Rodrigo Peña Porchas, aseguró que pese a que el virus se ha expandido de una forma más rápida, los síntomas no son tan agresivos y no se ve gente buscando oxígeno.

Apuntó que ante este nuevo escenario de la pandemia, las empresas han optado por realizar el trabajo en casa en sólo una parte de su personal, mientras que otras reforzaron las medidas sanitarias ya establecidas por autoridades de salud.

No va a afectar como al principio, quizás alente el mercado, lo que causará que la recuperación económica se tendrá que esperar a que pase esta ola, pero el mercado no se detiene, sigue, no se han cancelado contratos de rentas”, externó.