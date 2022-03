Economía en Hermosillo: Esperan aumente 20% consumo de gasolina con semáforo verde

Un 20% de aumento en el consumo de gasolina y diésel para los siguientes días es lo que esperan los expendedores en Hermosillo, tras pasar a verde en el semáforo epidemiológico Covid, indicó Gaspar Ortiz Duarte.

El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Hermosillo indicó que si se reactivan las actividades al 100%, principalmente en los planteles escolares, van a recuperar un 20% más del consumo que tenían previo a la pandemia por Covid.

Señaló que con el semáforo en amarillo se mantuvieron con ventas de 65% con relación a un año como 2019; pero con el verde las expectativas son las de escalar al 85%.

No se ha podido recuperar el flujo vehicular que había antes; los bulevares Morelos, Colosio, Vado del Río y Camino del Seri eran un caos antes, tenían filas y filas de carros y ahora no tienen esos problemas porque no es la misma cantidad de autos circulando”, aseguró.