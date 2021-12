Asegura Onexpo que no habrá aumentos en gasolina al inicio de 2022

Al cierre de 2021 e inicio de 2022, no se aplicarán aumentos en los precios de la gasolina y el diésel porque ya fueron ajustados con anticipación, aseguró el presidente de la Onexpo en Hermosillo, Gaspar Ortiz Duarte.

El empresario indicó que a unos días de finalizar el 2021 no hay indicadores que pudieran causar un alza en los costos del combustible y los ajustes ya se hicieron con anticipación.

Señaló que el tipo de cambio del dólar, los impuestos y el precio internacional de Medio Oriente son los tres factores que causan incrementos en los costos de las gasolinas y el diésel en México.

El IEPS bajó el fin de semana, lo han estado controlando esto, pero lo que afecta al público en general son los precios internacionales, los impuestos y el tipo de cambio… y en este último se registró una ligera baja”, comentó.

El precio promedio de la gasolina regular, indicó, oscila en 21.30 pesos por litro, pero hay gasolineras donde se vende más bajo; mientras que el valor de la premium es más elevado y también varía entre un establecimiento y otro.

“No hay alzas programadas de los tres tipos de productos (gasolina regular, premium y diésel) para fin de año o para inicios de 2022, no se espera nada de eso porque desde hace años está protegido esto y no es por el Gobierno actual, esto viene de tiempo atrás”, puntualizó.

Cuando el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS) sube, explicó, el Gobierno lo protege contrario a lo que sucede en Estados Unidos, lo que ha causado que el precio de la gasolina sea más elevado que en México.