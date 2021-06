Alfonso Durazo respalda que Guardia Nacional vaya a Sedena

CIUDAD DE MÉXICO.- La única opción de coordinación para la Guardia Nacional (GN) es su adscripción a la Secretaría de la Defensa (Sedena), dijo Alfonso Durazo Montaño, gobernador electo de Sonora a su salida de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tenemos que ser prácticos en este momento y la única opción de coordinación de una instancia como la Guardia Nacional, formada con una base de militares, marinos, es que tenga una adscripción en esa dependencia. La Guardia Nacional tiene que formar sus propios cuadros, pero la formación del cuadro lleva mucho tiempo”,consideró.

Guardia Nacional, encomienda de Durazo

Durazo Montaño, quien tuvo a su mando la creación de la Guardia Nacional cuando fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue cuestionado sobre la propuesta de reforma que planteó realizará el Presidente en la mañana.

“Por ejemplo, la Guardia Nacional requiere 250 mandos a groso modo de nivel. ¿De dónde los vas a sacar?“, indicó.

El gobernador electo de Sonora reconoció que la GN se creó con la idea de tener un mando civil.

“Con esa idea se creó, pero no hay un mando civil, ya no me toca perdón, era lo lo que yo decía cuando estaba ahí. No, no hay un liderazgo civil que tenga capacidad para conducir una organización que su base original está formada por exmilitares y ex marinos. Es la razón fundamental y además tenemos que entender también que estamos en una época de un nivel de inseguridad con una paciencia cada vez menor de la ciudadanía respecto al tema”, dijo.

Urgencia para mejorar indicadores es cada vez mayor

La urgencia por mejorar los indicadores cada vez es mayor, indicó.

“Se ha ido avanzando en muchos de ellos de manera muy importante, pero quedan todavía rezagos de la época, rezagos que tienen que ver particularmente con los homicidios dolosos”, precisó.

En Sonora, explicó, la GN y la Policía Estatal se complementarán.

“Ahora tiene 2, 680 elementos, tiene ocho cuarteles y están otros en curso. La idea es continuar ese crecimiento progresivo hasta llegar a 3,800 en 2023. Ese es el proyecto. Consecuentemente es el complemento de las policías municipales y de la policía estatal que tiene en este momento mil elementos groso modo, idealmente se requieren 6,000, Yo la voy a dejar en 4,000”, dijo.