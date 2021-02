Don Silvio conoció al amor de su vida en Sonora, a Juanita Rivera

NAVOJOA.- Para el amor no hay barreras ni fronteras y ejemplo de ello es el afecto que surgió entre José Silvio García Terán y Juanita Rivera Ceballos, quienes tienen 53 años de casados y pese a que él es de Jalisco y ella de Sinaloa su amor nació en Sonora.

Don Silvio, quien tiene 85 años de edad, recordó que de su natal Cocula, en el estado de Jalisco, viajó a la ciudad de Hermosillo pues consiguió una plaza en Telégrafos, pero nunca se imaginó que en Sonora encontraría al amor de su vida.

Pero fue cuando lo cambiaron de plaza a Quetchehueca, un ejido del municipio de Cajeme cuando conoció a Juanita Rivera, quien es su compañera desde hace 53 años y con quien procreó a siete hijos y más de once nietos, agregó.

Doña Juanita, de 77 años, aún recuerda el momento en que llegó a la oficina de Telégrafos, acompañada de una amiga de nombre Rosita y se enamoró a primera vista de Silvio.

“Una vez fui a la oficina, me habían mandado un giro de 200 pesos, fuimos Rosita y yo y ahí vi a Silvio, traía una camisa azulita y un pantalón negro y dije: ‘Qué guapo el muchacho’”, enfatizó.

Desde ese encuentro el amor nació, pero no todo fue fácil, pues don Silvio tuvo que lidiar con su suegro para poder ser novio de Juanita.

“Le dije que si le gustaría ser mi novia, me respondió que sí y al ratito que aparece su papá”, relató, “‘déjala jijo del esto me dijo’; ‘ay caramba’, dije yo, no la dejo, a esta muchachita no la dejo”.

Fue en junio de 1966 cuando Silvio le pidió que fuera su novia y se casaron el 24 de junio de 1967, fechas que quedaron tatuadas en sus mentes y sus corazones, coincidió la feliz pareja.