Difieren en la pertinencia de participar en el ejercicio de revocación

¿Se debe o no participar en la consulta de revocación de mandato de AMLO?

¿POR QUÉ?

Es un derecho que debemos ejercer porque son medios para fortalecer nuestra democracia en México de participación directa.

Yo no la veo con buenas intenciones esta consulta, creo que lleva mucho chanfle, entonces, hay muchos engaños; el mismo Presidente ha engañado en los tres años, entonces esta consulta se me hace muy engañosa.

A pesar de que es un ejercicio democrático donde el ciudadano pudiera decidir si se le revoca el poder al gobernante, considero que es obsceno el recurso que se va a utilizar para hacerlo, especialmente cuando hay otras necesidades en nuestro País.

Esto no tiene una intención democrática porque no empodera al ciudadano, y la democracia lo que busca es que el ciudadano esté en el centro del ejercicio y este es un ejercicio cuyo inicio, centro y fin es el Presidente de la República.

Al igual que en las elecciones nuestro punto de vista en este momento donde la legislación donde nos da tanta cobertura para la participación social, creo que es importante utilizarla porque si no la legislación se encuentra nada más en papel.

En primer lugar: No veo la necesidad de hacer esa consulta. Segundo: La provee el Presidente. Era para juzgar o controlar al Presidente, no que el Presidente la promueva, y yo mismo pienso que no debe de dejar el puesto, debe de terminar su periodo.

No es democrático. Los partidos políticos fueron los que estuvieron recabando firmas, son los que están interesados en que esto se lleve a cabo, entonces al no ser un ejercicio democrático, yo creo que es perder el tiempo.

Creo que es un acto mediático, el Presidente de la República ya está elegido y tiene su periodo, además, en caso de que la gente vote por la revocación, legalmente no saldría del poder. Los mecanismos impiden que salga de la Presidencia aunque la gente vote por ello.

No se puede negar que el Gobierno federal goza un SÍ NO alto índice de aprobación, por tanto no veo necesidad de un ejercicio democrático del cual podamos anticipar su resultado, sin embargo el proceso ya está oficializado y sería sano que contara con un alto nivel de participación.

Simple y sencillamente para demostrar queel pueblo elige y que el mismo pueblo tiene el poder de evaluar al mandatario y de ser necesario, ¡sustituirlo!

Estoy de acuerdo con el ejercicio de votación ciudadana para afirmar o cambiar al presidente en turno.

Aunque lo considero un gasto innecesario por parte del Presidente, porque la Constitución marca que él debe terminar su periodo, me parece que es un buen ejercicio y algo interesante. Nosotros como Cámara Empresarial vamos a respetar los resultados.

No, porque no estoy obsesionado en despedir al Presidente. Y, por otro lado, porque no pienso ser títere idiota de quienes cínicamente y desde el poder echaron a perder esta consulta burlándose del pueblo al convertirla en mera propaganda.

Es bueno tener la oportunidad de cambiar algo si no funciona, y si lo puede contemplar la ley también para otros presidentes que ya queden establecido sería muy bueno. Es importante la participación ciudadana para que se logre el ejercicio democrático.

Celebro que la figura de la revocación de mandato se contemple en la Constitución. Lamento que el primer ejercicio nazca pervertido: Lo convoca el Presidente y su partido y no la ciudadanía; lo plantea como un ejercicio de ratificación de mandato.

No hay motivos, es un gasto innecesario y ese recurso se podría invertir en proyectos de interés para la población. Al final la consulta tendrá el resultado que todos sabemos, todo continuará igual.

La consulta está viciada de origen y está siendo utilizada como instrumento propagandístico para destruir al INE. Han desfigurado un instrumento que podría ser atractivo y han violado todas las reglas que garantizan equidad.

No resulta obligatorio participar, pero sí muy conveniente. Desde el diálogo por la paz entre el zapatismo y el Gobierno, en Chiapas en 1996, pedimos que se instaurara la revocación de mandato: Se trata de recordar al gobernante que su mandatono es absoluto y puede tener límite.

Es muy importante que se haga este ejercicio democrático y esta opción que nunca antes se le había dado al pueblo; es una manera de evaluar cómo se está trabajando, con otros presidentes no se pudo hacer y esperemos que también este ejercicio se haga con diputados, gobernadores, alcaldes.

