Divide opiniones entre los Sonorenses la consulta para revocación de mandato

¿Hay que participar en la consulta de revocación de mandato del presidente AMLO?

¿POR QUÉ?

No quisiera que mi opinión pudiera influir en la decisión de la gente, en lo personal ya decidí qué voy a hacer ese día, pero no me gustaría que como presidente de un organismo se prestara a una posición política.

Estoy segura que sí, porque es un ejercicio ciudadano, como parte de esa actividad de que todo ciudadano debe de realizar.

Es un derecho participar en las elecciones y más si está avalado por el INE, pero la pregunta que nos hacemos es si es el momento de hacerla, ahora que estamos viviendo la post pandemia y la falta de apoyos.

No estamos de acuerdo porque estas figuras han irrumpido en la constitucionalidad, y no necesariamente son justas, necesarias o importantes. Sólo son prueban de la composición de un Estado totalitario.

Es algo que cada uno de los ciudadanos debemos de decidir sin presiones, libremente, si participamos en esta consulta de revocación de mandato.

Hay que participar porque más allá de la coyuntura política, lo que se trata es de acostumbrarnos a ejercer la democracia para que la ciudadanía tenga el poder, en este y otros gobiernos, de evaluar a nuestros gobernantes.

Nosotros creemos que es un acto de libertad participar en la democracia, para este particular evento cada quien en sus valores civiles tiene la responsabilidad y la libertad de tomar la decisión de participar o no hacerlo.

... lo que sí es que en estos momentos se requiere inversión en políticas públicas, reactivar la economía, recuperar empleos perdidos, medicamentos y seguridad pública, más que otros procesos.

Porque es un derecho del pueblo mexicano, es importante decidir si un gobernante continúa en su puesto a media administración ya que se pone a prueba la confianza en su mandato. El pueblo pone y el pueblo quita.

La revocación pienso nos divide más de lo que ya estamos, hoy necesitamos unidad y respeto, se debería dejar que el Presidente termine su mandato de seis años como lo marca la Constitución, no la veo necesaria.

Votar en la revocación de mandato es legitimar a López Obrador y a Morena, es decirles que está bien usar al INE para sus caprichos, consentir que se use el presupuesto en politiquería y no en los verdaderos problemas del País.

La democracia se construye en las urnas y es responsabilidad sufragar el voto individual y que la mayoría decida el rumbo que el País debe de tomar; se tiene que valorar muy bien qué rumbo se quiere llevar.

No deberíamos de participar porque están violando la esencia de revocación de mandato. No es como originalmente se planteó. Lo estamos viendo como un tema meramente político.

Yo creo que una consulta popular siempre será un ejercicio democrático positivo y como ciudadano, en lo personal, yo creo que sí es nuestra responsabilidad participar, como nuestrosdeberes cívicos lo dicen.

Si bien consideramos que es importante impulsar mecanismos en donde se pueda revisar las funciones de nuestros representantes, también consideramos que el proceso se ha visto viciado por intereses políticos.

Sí creo (que hay que participar) porque lo que hoy parece una lucha sin tregua por el acceso al poder público entre quien se quiere mantener y quienes desean regresar, se convertirá en un instrumento extraordinario del pueblo para ejercer su soberanía a través del voto.

La consulta de revocación de mandato es un instrumento que fue solicitado por los ciudadanos para evaluar si es necesario remover de su cargo al Presidente a partir de la pérdida de confianza o bien, si debe continuar.

Debe ser la ciudadanía la promotora de la revocación del mandato y no un gobernante con el afán de afianzarse en el poder, es pura simulación y manipulación. Es una tontería realizar ese ejercicio.

Porque tenemos un mal Gobierno muy tirado a la calle, porque es uno de los principales gobernantes que no apoya a la agricultura; nos dejó solos al sector, a este sector que es de los más importantes para el desarrollo económico del País.

Es un hecho histórico que tomen en cuenta a la ciudadanía y qué mejor manera de evaluar a quienes nos gobiernan.

Nota: Se solicitó la versión de diputados y dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México, pero de parte de las áreas de Comunicación informaron que se abstendrían de opinar debido a la veda.

