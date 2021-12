Día mundial de la lucha contra el Sida | Diagnóstico de VIH no es una sentencia de muerte: Estrella

HERMOSILLO, Sonora.- A Estrella la contagió de VIH su pareja en el 2016, en ese momento pensó que su vida había terminado, al punto de tener ideas suicidas, pero fueron sus ganas de salir adelante y un correcto asesoramiento médico y sicológico lo que le ayudaron a renacer y encontrar esperanza en este nuevo modo de vida.

Me enteré que tenía VIH porque en ese momento el que era mi novio empezó a enfermar, hasta que llegó el punto en el cual, después de ver a muchos doctores, uno de ellos, muy atinado, al ver los síntomas pensó en la posibilidad de que tuviera SIDA”, recordó.

“Él a ese punto ya no se podía valer por sí mismo de lo enfermo que estaba; recuerdo que empezó con resfriado, tomaba medicamento y no pasaba ni una semana de aliviarse cuando se volvía a enfermar; le salieron puntos blancos en la boca; perdió mucho peso, luego tuvo tos y temperatura en la noche”, dijo.

La enfermedad de la pareja de Estrella llegó a tal punto que incluso requirió de ventilación mecánica asistida para poder seguir viviendo; fue en ese momento que los doctores comenzaron a examinarlo para VIH, y le plantearon la posibilidad a ella.

Estrella admitió haberse sentido apenada cuando escucho el diagnóstico, pero no sorprendida, ya que después de verlo enfermar de esa manera en las últimas semanas, y el desgaste de su cuerpo, la opción si había pasado por su cabeza en ocasiones.

“Creo que cuando escuché al doctor decirme que mi novio había dado positivo al test de Elisa me puse roja; como que tenía algunos meses enfermándose y veía que los doctores siempre contemplaban el VIH, de cierta manera ya pensaba que sí podía ser”, contó.

Cuando Estrella supo del diagnóstico de su pareja de inmediato acudió a un laboratorio privado a hacerse la prueba, saliendo el resultado positivo. Poco después, sin que ella pudiera siquiera digerir por completo la noticia, su pareja murió en el hospital.

A él lo internaron un sábado, el viernes siguiente fue cuando lo intuban y él me escribe en un papel VIH, él no sabía que yo ya sabía, ni que yo ya era positiva, yo sólo le dije que no se preocupara y que saldríamos adelante”, relató.

“El siguiente sábado, apenas cumpliéndose dos semanas de su diagnóstico él se quitó los tubos y falleció; fue muy complicado todo, la verdad, después de eso yo tuve muchos pensamientos negativos, pensé incluso en quitarme la vida, lo quise culpar a él (su pareja) por lo que había pasado”, expuso.

UNA LUCHA

Fue el tiempo lo que ayudó a Estrella a aceptar su diagnóstico y entender que la enfermedad no es una sentencia de muerte, sino una oportunidad para cuidar su salud y aprender a vivir con dicho padecimiento.

Aunque el proceso de aceptación fue una lucha que le costó un año de vida, una vez que inició su tratamiento se dio cuenta que no todo es tan fácil como ir al médico y recibir su tratamiento, pues la falta de medicamentos hizo que la desesperanza la inundará de nuevo.

“Empiezo el tratamiento en octubre del 2017 y estaba completo, por fortuna tenían todo, pero jamás me imaginé en ese momento el calvario que vendría después de eso”, expuso.

“Para noviembre voy otra vez y me dicen que no hay medicamento. Luego me dicen que sí hay, pero está etiquetado y era para otra persona”, recordó, “en ese momento me volvieron a entrar pensamientos suicidas, no podía entender como podían hacer eso, como unos valían más que otros y que haría sin los fármacos”.

La falta de tratamiento continuó constantemente por meses, hasta que cansada Estrella decidió demandar a la institución de salud para recibir su tratamiento en tiempo y forma.

No fue fácil decidirse, agregó, pero sabía que debía luchar nuevamente por su vida, ya que de no hacerlo podía ocasionar que desarrollara SIDA y perdiera todo el avance que tenía en su bienestar y salud.

En el 2018 me cominiqué a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con mucha vergüenza, con mucho miedo, con temor de hacerlo porque es muy dificil pedir ayuda, pero puse una queja por la falta de tratamientos”.

“Después de eso recibí asesoría legal y puse una demanda formal contra la institución para que me diera el medicamento, la cual falló a mi favor, pero aún a pesar de todo sigo batallando en ocasiones, solo que me resuelven más rápido”, expresó.

Estrella en estos momentos se encuentra felizmente casada, con el VIH totalmente controlado y siendo indetectable en su cuerpo, gracias a los medicamentos.

A las personas que tienen el virus les pidió tener fe y fuerza, ya que salir positivo no es una sentencia de muerte, pero se requiere luchar para salir adelante, y tener certeza que las personas con VIH también tiene derechos, y estos deben ser respetados.