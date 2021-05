Día del Maestro en Sonora: Fue “madre” de muchos alumnos; ahora tendrá su propia hija

GUAYMAS, SONORA.- Ana Luisa Albáñez Maldonado luego de 26 años de fungir como maestra y madre de miles de alumnos en diferentes escuelas de Guaymas, pronto se convertirá en mamá de su propia hija.

La guaymense desde pequeña supo que su vocación era la de convertirse en maestra, porque siempre se le facilitó compartir los conocimientos que había aprendido con quienes no entendían algún tema, pese a que en su familia no hay ni había ninguna educadora.

Durante 26 años se dedicó a la enseñanza y formación de jóvenes principalmente universitarios, los cuales aún después de terminar su carrera la siguen frecuentando para que les dé un consejo o simplemente saludarla.

Hasta ahora la etapa más difícil que ha enfrentado a lo largo de su carrera es la que hoy en día vive con las clases presenciales, pues a través de un monitor es difícil saber cuando los estudiantes no entendieron, están cansados o aburridos, pero la aplicación de la vacuna es una esperanza para regresar a las clases presenciales.

Fui mamá de muchos, tengo muchos hijos adoptivos, sobre todo los más vulnerables, aunque con todos fui igual, los ‘apapachaba’, aconsejaba y los regañaba cuando se necesitaba. Tengo muchachos especiales que ya se titularon y están conmigo y yo con ellos”, puntualizó.

SÓLO METAS

Albáñez Maldonado desde joven se enfocó únicamente a cumplir cada una de las metas que se estableció. Primero concluyó su carrera como licenciada en Informática y después hizo una maestría en Administración de Empresas.

“Nunca busqué ser madre, porque en realidad me sentía mamá de muchos alumnos, pero después de 7 años colaborando en una Casa Hogar y conocer las historias de los menores, me enganché con una, porque su vida está a punto de cambiar por su edad”, externó.

Como madrina de la pequeña, al enterarse que sería sometida al programa familias solidarias, del Sistema para Desarrollo Integral de la Familia en Sonora, decidió iniciar los trámites de adopción, los cuales van avanzados.

“Con ese programa la niña estaría seis meses en una casa y luego seis meses en otra, es decir no tendría una vida estable, y me gustaría darle la oportunidad de ofrecerle un hogar a mi lado, investigue y me di cuenta que ya no es requisito estar casada para adoptar, así que en unos ocho meses o un año, ella estará conmigo”, finalizó.