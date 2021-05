Coronavirus en Sonora: Supervisa Claudia Pavlovich la vacunación de los profesores

La vacunación en Sonora contra Covid-19 sigue avanzando con el inicio de la aplicación de 71 mil 800 dosis de vacuna CanSino a trabajadoras y trabajadores de la educación en toda la entidad, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al supervisar la aplicación del biológico a maestras y maestros, así como personal administrativo y de apoyo escolar del Estado.

Durante su recorrido por el Centro de Usos Múltiples en Hermosillo, la mandataria estatal manifestó que este proceso da tranquilidad a las y los sonorenses de que la vacunación sigue avanzando.

La verdad es que es una muy buena noticia, estamos avanzando, los números de contagios han bajado, pero no podemos por favor bajar la guardia; bajamos la guardia y otra vez empezamos con los contagios, es importante seguir cuidándonos, hay mucha gente que no nos hemos vacunado, que no nos toca todavía”, expresó.