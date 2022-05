Desde 1956 EL IMPARCIAL honra a las reinas del hogar

Son las madres inspiración para sus hijos.

Desde 1956 EL IMPARCIAL destaca la importancia de las madres en una familia y en la sociedad por lo que busca honrarlas a través del tradicional concurso Pensamiento a la Madre.

En este certamen se invita a niños de primaria y secundaria a expresar en un pequeño texto su amor hacia ellas, en donde los menores con palabras cálidas, llenas de afecto y emoción describen lo que representan para ellos.

Bertha Aurora Medina Villanueva recuerda que fue hace 53 años cuando ganó el primer lugar de este concurso.

Bertha Aurora Medina Villanueva, ganadora del concurso Pensamiento a la Madre en 1969

Yo estaba en sexto de primaria en la escuela Vicente Mora. El maestro Francisco López nos comentó del concurso en el salón, que estaba abierto quien quisiera participar. De todos modos, él nos puso de tarea llevar el pensamiento a la madre.

Yo la hice como eso, una tarea más, y tal fue mi sorpresa cuando me dijeron que había ganado.

Me felicitó mucho. Me cayó de sorpresa, porque, de verdad, yo sólo me apliqué como si estuviera haciendo una tarea más, me gustaba mucho la escuela, tenía los primeros lugares, y jamás creí que me premiarían por esto”, recordó.

Medina presume su memoria excelente, y recuerda a la perfección cuál fue el pensamiento que escribió.

Yo puse: ‘En el diccionario de nuestro corazón, madre significa amor’.

El pensamiento estaba muy corto, pero se les hizo muy bonito y que decía mucho con pocas palabras y también me dijeron ahí en EL IMPARCIAL que cuando lo leyeron parecía que no lo había escrito un niño, pero sí se veía que lo hice yo”, contó.

Hasta el día de hoy, Bertha presenta a su madre como un ejemplo de vida, pues desde su infancia le enseñó el valor del trabajo y de siempre valerse por sí misma.

Mi mamá fue un ejemplo de vida. A pesar de que ella estudió muy poco allá en Guadalajara (ella es de allá), empezó a hacer muchas cosas para salir adelante. Nos cuidaba bien, trabajaba, le ayudaba a mi papá”, explicó.

Pese a describir a su madre como una mujer poco expresiva, Bertha asegura que el pensamiento que escribió en 1969 recalca todo el cariño y amor que siempre ha sentido por ella.

Mi mamá no era muy expresiva, pero le dio mucho gusto cuando yo gané el concurso. Las cosas eran diferentes. Pensábamos que era una tarea y que teníamos que hacerlo bien y ya. No había tanto con- tacto. Nos tocó una época más respetuosa a los papás. Ellos estaban con sus amigos adultos y los niños no podían estar así, por poner un ejemplo”, recalcó.

Claro que la amo, y siempre la he amado. Ella también me ama. No por nada se me iluminó la inspiración para escribir eso sobre mi mamá porque con todo y esa forma de ser ambas nos queremos mucho, y sabemos que estamos la una para la otra”, agregó.

Renee Isabella Soto Ramírez, ganadora edición 65 del concurso Pensamiento a la Madre.

Una notoria sensibilidad para hablar del amor que siente por su mamá es la cualidad de la niña Renee Isabella Soto Ramírez, quien fue la ganadora del primer lugar de la edición 65 del concurso Pensamiento a la Madre en la categoría primaria.

Renee Isabella agradeció a EL IMPARCIAL por organizar este tipo de concursos.