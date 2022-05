Denuncian ante Fiscalía a adoptante de tres perritos por pésimo cuidado; buscan cubrir gastos veterinarios

HERMOSILLO, Sonora.- Lupita Ureña, creadora de la agrupación Kuaan Mani, pide el apoyo de la ciudadanía para pagar los gastos veterinarios de tres cachorras, quienes fueron víctimas de maltrato por una adoptante.

Todo sucedió cuando la rescatista le llevó las cachorras a una persona de la colonia Ley 57, ya que por la página la había contactado para adoptar a las tres perritas, lo cual, aunque le pareció extraño, se sintió agradecida que las hermanas se fueran juntas.

Lo que al principio había parecido una excelente idea, a las semanas le empezó a parecer sospechoso, ya que la adoptante no se quería comunicar con ella, pero jamás se imaginó que la realidad iba a ser tan lamentable.

"Esta persona me contactó a mí WhatsApp por medio del contacto que tengo en la página y me dijo que estaba interesada en adoptar estas cachorras", explicó, "una vez que platique, e iniciamos el proceso, me pareció una buena adoptante, porque cumplía con todos los requisitos, como patio cerrado, colonia céntrica, terreno grande".

"Cuando llevé a las perras me firmó la hoja de adopción, le tomé las fotos para la página y todo. El problema es que en la continuidad no me gustó que no me mostrara la cartilla de vacunación, ni me pasó fotos actuales de las perras, y cuando insistí con eso, mis mensajes le dejaron de llegar, como que me bloqueó", contó.

Trató de contactar a adoptante, pero no le contestaba

Fue gracias a que Lupita comenzó a marcarle de otros números telefónicos que pudo contactarse con ella, pero de igual forma no pudo saber como se encontraban las cachorras, ya que su adoptante le dijo que el veterinario no le había dado cartilla de vacunación.Preocupada siguió insistiendo para que le mostrará que estaban bien, cuando de un número desconocido el supuesto hermano de esta persona le dijo que habían tenido una emergencia familiar, y que necesitaba que pasarán por los caninos.

Angustiada decidió ir de inmediato por ellas, siendo grande su sorpresa y a la vez su decepción cuando las encontró en pésimo estado de salud y un notable deterioro físico."Ya las perritas se le veían las costillas, se veían muy mal de salud, una de ellas no podía ni moverse; en la casa todo estaba muy sucio, era un cochinero y había basura en todo el lugar, como de semanas", recordó.

"Cuando las llevaba en el carro las perritas empezaron a vomitar, se hicieron dentro del carro, muy graves las tres; de inmediato las lleve al veterinario y estaban super deshidratadas, desnutridas y con parásitos;las tres salieron positivas a giardia, al parecer comían gusanos y bebían agua estancada", relató.

Aunque Ureña intentó volver a contactarse con la adoptante, le comentó lo que había sucedido y los gastos que había requerido la hospitalización de las perritas, no obtuvo ninguna respuesta.

Denuncia maltrato a perritos ante Fiscalía

Por lo anterior, y el extremo maltrato que recibieron las perritas, Lupita decidió tomar acciones legales contra esta persona, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Así mismo, pide el apoyo de la sociedad para solventar los más de cinco mil pesos que ha implicado el tratamiento de las perras, y la cremación de dos de ellas, quienes no resistieron la amibiasis que les fue diagnosticada.

"Ya dos perritas se murieron, lamentablemente. Una de ellas está siendo tratada para eliminar los parásitos, porque al parecer fue la que menos deteriorada estaba", dijo.

"Yo voy a actuar de manera legal, porque esto es demasiado, las perritas vomitaban y defecaban parásitos, no puede ser que esto se quede impune, y que estas cosas sigan sucediendo", expresó.

A la sociedad les pidió no adoptar, si no son capaces de hacerse cargo del animal del cual están aceptando hacerse responsables; les recordó que estos caninos son vidas, seres que sufren, que se alimentan y que pueden enfermarse, por eso la importancia que están consciente de ello antes de adquirir una mascota.

¿Cómo puedo apoyar a Lupita Ureña?

Pueden depositar directamente a la cuenta de Lupita Ureña a la tarjeta 4815 1630 8135 2315 y mandar el comprobante al teléfono 662 199 5921, con el concepto: Aria y Vainilla (nombre de las perritas fallecidas).



O bien, pueden comunicarse directamente a Veterinaria Animalia, por el teléfono 662 210 9007 y preguntar por la cuenta de Aria y Vanilla, las cachorras de Kuaan Mani.