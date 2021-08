Denuncia joven ser drogada con volante en centro comercial de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.-Un joven hermosillense relató en redes sociales cómo en un centro comercial de la localidad fue drogada vía tacto mediante un volante y alertó a la comunidad a tener cuidado.

Explicó que fue ayer cerca de las 15:30 horas cuando iba saliendo de Galerías Mall en Hermosillo, ella en compañía de su hija, cuando se le acerca un hombre y le ofrece un volante.

Un tipo se acerca a mí y a mi niña que andaba conmigo, y me dice ‘toma amiga mira un volante’ y le contesto ‘de qué o qué’ y me dice ‘toma mira me lo acaban de dar’ y se acerca a mí”, contó.