Dengue en Sonora: Habitantes de La Escalera hacen “coperacha” para fumigar

LA ESCALERA, HUATABAMPO.- Habitantes de la comunidad La Escalera hicieron una “coperacha” y mandaron fumigar el poblado, pues aseguran que no recibieron respuesta del sector salud.

Roberto Andrés Balderrama Jocobi, delegado de la comunidad La Escalera, dijo que enviaron una solicitud mediante Cabildo para la fumigación del poblado, pero ante la tardanza de la respuesta decidieron tomar las acciones en sus manos.

“Queremos que quede claro que estas acciones las hacemos por nuestra comunidad, si el municipio no está apoyando y está diciendo que no hay presupuesto, eso no nos va a detener, y a través de la cooperación voluntaria de las personas de buen corazón vamos a poder sacar adelante esta problemática”, enfatizó.

En cuanto a la enfermedad del dengue, aseguró que al menos el 90% de los habitantes de la comunidad se contagiaron en algún momento.

Si no nos ponemos las pilas entre nosotros nadie nos va a ayudar, ya hay casos de dengue hemorrágico y no podemos seguir esperando la ayuda”, comentó.

Abel Ramírez Torres, residente del lugar, manifestó que la fumigación les cuesta alrededor de 2 mil pesos, pero la población con apoyo del delegado hicieron el esfuerzo.