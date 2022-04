Delegado Vicente Manzo responde a señalamientos en bloqueo: "Nunca he robado, en el Ayuntamiento está todo mi expediente”

URES, Sonora.- “Nunca he robado al pueblo, en el Ayuntamiento está todo mi expediente”, afirmó el delegado de San Francisco de Batuc, Vicente Manzo.

En respuesta a los señalamientos hechos por pobladores en el bloqueo ocurrido ayer por la mañana en la carretera a Ures, añadió que se le está difamando con fines políticos.

Yo le hablé en la mañana al secretario (del Ayuntamiento) y le dije que no quería problemas, y me dijo ‘¿Cómo vas a renunciar? No puedes’, pero le dije que no quería pasar por esto””, señaló.